THE世界大學影響力排名2026︱港5校躋身百強 科大排名最高 並列全球第20位

泰晤士高等教育（THE）公布2026年度世界大學影響力排名，評估全球院校在實現聯合國17個可持續發展目標（SDGs）的表現。本港繼續有5間大學上榜，排名最高為科技大學，排行全球並列第20位，較去年微跌1位。其他大學在個別指標表現亮麗，嶺南大學在「優質教育」目標獲全球第一，城市大學與另外7間院校在「產業、創新和基礎設施」並列第一。

嶺大「優質教育」全球第一

城大首次參與THE《世界大學影響力排名》，即與另外7間院校在「產業、創新和基礎設施」並列第一。城大提供

最新一份THE世界大學影響力排名，在印尼雅加達舉行的全球可持續發展大會揭曉，嶺大校長秦泗釗（後排左四）代表大學前往領取證書。嶺大提供

排名從研究、管理、教育及外展4方面進行評估，有來自116個國家及地區，合共1646間大學參與。在最新的排名中，逾半上榜院校來自亞洲，全球前10名的11間院校中，亞洲院校佔了5間，分別來自馬來西亞、南韓、日本與台灣。本港共5間大學上榜，科大並列全球第20位，較去年微跌1位；理工大學由去年第56位，升至今年並列第52位；嶺大從去年101至200位區間，躍升至第63位；浸會大學及中文大學分別排第68及第91位。

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科大對排名結果表示欣喜，強調一直致力推動科研成果，轉化為應對全球挑戰的應用方案，未來將繼續推動創新科技突破，促進全球社會及經濟的可持續發展。理大指多項指標保持優秀表現，印證推動可持續發展的貢獻備受國際認可，將繼續加強與全球各地夥伴的聯繫和合作。

聯合國17個可持續發展目標中，亞洲院校在8個登上榜首，嶺大在「優質教育」獲全球第一，並有7項可持續發展目標位列全球百強，按年增逾一倍。校長秦泗釗指排名是衡量大學發展的重要參考，通過優質教育推動創新及促進共融，為本港、國家及全球可持續發展作出長遠貢獻。城大與哈爾濱工業大學等7校，在「產業、創新和基礎設施」並列第一，署理校長李振聲形容排名結果優秀，印證該校在創新、設施及校企合作方面的雄厚實力。

浸大亦有7項可持續發展目標躋身全球百強，其中4項更打入全球首50位，創歷年新高。中大則指，排名僅反映特定指標數據，在某段時間的表現，強調一直致力推動可持續發展。

本報記者

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