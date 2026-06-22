奧比斯未來視界領袖計劃頒獎 330學生組隊辦護眼活動助2200市民

香港不同機構近年着力培養學生的人文關懷，由奧比斯主辦的「奧比斯未來視界領袖計劃2025/26」日前舉辦總決賽暨頒獎典禮，今年比賽合共吸引來自10間大專院校、共逾330名大專生報名參與，並主動聯絡及對接超過25個本地社區夥伴，成功直接服務了超過2200名市民。有參與的學生表示，今次相比起參加比賽，更多是希望協助視障人士應對社區內不同角落的困難，長遠期望就此成立社區企業服務更多人。

循3跑道制定護眼倡導活動

今年計劃旨在培育青年的社會創意思維與人道關懷，共設有3大核心賽道，分別為醫學防盲注入心理共情的「Heal the Future」、深耕校園護眼教育的「Educator 2.0」、以及探索社會企業的「Visionary Start-up」，參賽隊伍會將課堂所學轉化為具備社會效益的實地企劃、並在基層社區舉辦各式各樣的護眼倡導活動，例如視力檢查、臨床密室逃脫、AR 眼疾體驗及點字解碼工作坊等多元化共融項目。

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奧比斯香港總幹事劉慧思在頒獎禮上表示，今年企劃成功吸引全港來自10間大學的超過330名大專生踴躍報名，並成功以面對面形式直接服務逾2200名市民，又讚揚參賽學生的創意與靈活性極高，例如有護理系學生自主設計出體驗眼疾症狀的臨床「密室逃脫」；工科學生利用先進傳感器研發離線人工智能（AI）導航，冀提升視障長者的出行安全；亦有教育團隊為小學生舉辦融合科學與視覺模擬的工作坊，助將保護眼睛轉化為日常生活習慣。

在3大賽道的賽事上，今年的「Heal the Future」總冠軍由香港大學5人團隊獲得，他們結合可解釋AI與人臉識別並建立平台，積極推廣公眾眼科保健知識；中文大學的4人團隊奪得「Educator 2.0」總冠軍，團隊透過在校園舉辦工作坊，結合視覺模擬與觸覺繪畫，啟發學童建立包容觀念；港大另一個5人團隊亦奪得「Visionary Start-up」總冠軍，他們研發離線數碼雙生導航，協助視障長者在港鐵等定位系統盲區安全出行。

大會亦會就12個分項類別頒發優勝大獎，由理工大學和科技大學4名學生組成的團隊，則在「Visionary Start-up」賽道獲得「共創社區發展」大獎，他們的「瞳行地圖」項目透過擔任學校與非政府組織的「超級鏈接者」，邀請視障人士共同創作並擔任生命導師。

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參與成員︰更是與持份者合作機會

團隊成員之一、理大職業治療四年級生余依庭表示，身邊的同輩大多難與有自閉症、過度活躍等特殊情況的人士相處，更幾乎沒接觸過視障人士，希望集合4個不同專業界別學習的年輕人，建立一個以社會為本的社企模式，認為是次比賽讓團隊有機會不斷改善其想法，長遠希望能於教育界及社福界建立網絡，去做以人為本的共融教育。科大工商管理學士四年級生陳展奕指，是次經歷獲得很多有用的意見，讓他們思考之後如何繼續發揚意念，對能在計劃最後舞台上綻放努力的心血，「真係好有成功感，結識到大家係非常之開心。」

科大理學士（經濟及金融學）二年級生何樂軒直言，這次與其是比賽，更是孕育未來領袖的機會，因為整個過程也會與其他隊伍溝通以至合作，並沒太多競爭的概念，相信這是一個給團隊成長、與其他社會持份者合作的機會。理大職業治療四年級生吳昭儀強調，應要聆聽受助者的想法和感受，而非只提供自己覺得他們需要的東西，「真正的同理心是以人為本，知道他們在想甚麼，比起我們想帶甚麼給他們更重要。」

本報記者

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