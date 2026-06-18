調查：逾半受訪家長 未能冷靜處理子女鬧脾氣

在育兒過程中，家長往往因子女「扭計」鬧脾氣，表現得束手無策。保良局的調查發現，逾9成育有0至6歲子女的受訪家長，對處理子女鬧脾氣「感到壓力」，逾半人更「未能冷靜處理」及承認處理方式「未必有效」。有家長參與育兒計劃，學習兒童發展，令緊張的親子關係迎刃而解。

保良局教育兒技巧

保良局社會服務部5月以問卷訪問逾600名家長，發現兩成人指子女每周鬧脾氣達「4次或以上」，常見原因是要求被拒或不願聽從家長指令，但家長普遍未能應付，逾半人「未能冷靜處理」，3成家長更「容易提高聲量或失控」。助理幼兒服務總幹事張以茵指，家長雖有意識解決問題，但缺乏可行技巧，導致他們對育兒「失去信心」。

保良局推出「Brain us Happiness」計劃，設有「六大定律」，涵蓋感官、探索、壓力、運動、專注及記憶等六大範疇。通過心理教育、管教技巧及實用教材套，教導家長運用壓力球、感官探知卡等工具，協助子女進行情緒調節練習。

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定時「放電」助穩情緒

參與計劃的家長鄭太，育有一對6歲的孖女，兩人過往常因爭寵、爭玩具而紛爭不斷。她坦言以往急於令女兒聽話，「搞到大家都不開心」，通過計劃，她學會先調整自己心情，「冷靜了才帶領她們的情緒」，繼而分析和解決問題。她提到受所學的「運動定律」啟發，每天放學後特意帶女兒到公園「放電」30分鐘，讓她們做功課更為合作。

另一家長李太的4歲兒子確診發展遲緩，以往兒子經常會聞自己的衣服，令她不明所以，參與計劃後，令她理解是孩子或需要感官刺激，獲得安全感。她現時提醒兒子以壓力球取代聞衣服，行為有所改善。

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實習記者 張駿宏

