《數字教育藍圖》出爐訂AI素養學習架構 教師每3年須完成30小時以上培訓

本港大力推動教育數字化轉型，教育局昨公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出逾30項行動要點，包括新學年更新數理科學課程，落實「人機協作」的學習模式，並要求教師每3年須完成30小時以上相關培訓；又強調教師應避免學生「思維外判」，在教學上應用人工智能（AI）須合法合規，如涉及國家安全、不正確價值觀等敏感內容，應予以刪除。

延伸閱讀：中小學數字教育藍圖公布 訂AI素養學習架構 DSE擬試行數字化

新學年起，教師須每3年完成不少於30小時的數字教育培訓，佔合共150小時持續專業發展周期的20%。 資料圖片

《藍圖》聚焦培養人才、加強培訓、優化配套、推動跨界協作四大方面。為強化數理科技教育，當局將在新學年推出小學資訊與創新科技課程框架，並在中小學數學課程加強數學建模學習元素，以及更新高中科學科目、數學科延伸部分，增強創科學習元素，課程設置將於年底公布；各科引入AI學習元素促進「人機協作」，讓學生在不同情境中深化學習和實踐。

避免學生「思維外判」

教師培訓方面，新學年起，教師須每3年完成不少於30小時的數字教育培訓，佔合共150小時持續專業發展周期的20%。各大學的學位教師教育文憑（PGDE）及教育學士學位課程，亦將數字教育納入必修課程，學生須通過評核。當局在未來3個學年提供每年5萬個培訓名額，目標為全港教師完成基礎AI素養及「AI+科目」培訓。全港資助學校須將數字教育納入學校發展計劃，當局將在27/28學年起展開視學。

當局同時公布《中小學應用人工智能教學指南》及《中小學人工智能素養學習架構》，提醒教師須培養學生正確價值觀，尤其分辨真偽資訊，避免「思維外判」；教師亦須留意學生不當利用AI完成學習任務，對於深偽技術網絡欺凌朋輩、違反學術誠信等不當行為，嚴重個案應按學校機制懲處；強調絕對不能利用AI生成危害國安、破壞社會秩序、踐踏社會道德規範的資料，如課題涉及國安、主權和領土爭議、不正確價值觀等敏感內容，教師應予刪除及尋求學校管理層意見。

校長：培訓時數不難達成

根據《學習架構》，初小階段着重感知與體驗，認識AI基本運作，高小則學習語音識別、圖像分類等基礎應用；初中生須掌握機器學習工作流程，理解數據、算法與算力等概念，逐步具備評估AI效益與限制的能力，高中生着重應用與價值創新，建構AI輔助工具，並理解科技須兼顧倫理與責任。課程發展議會主席潘偉賢指，制訂《藍圖》時已考慮AI發展快速，期望訂立「大方向」，即使各項行動有時間表，亦不排除因應實際情況調整。

延伸閱讀：民建聯發布數字教育倡議書 促建公共服務平台 統一AI教學教師培訓標準

屯門天主教中學校長鄭淑華認為，AI教育成功與否取決於教師知識和能力，預期滿足30小時的培訓要求並不困難。救世軍田家炳學校校長李安迪指，校方可根據《藍圖》各標準安排教學內容，相信視學安排不會導致額外工作。教育工作者聯會指《藍圖》切合本地學生和學校實際需要，建議設立「教師數字素養架構」，就教師的數字意識、應用及社會責任訂立規範。

記者 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<