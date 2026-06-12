世界盃2026｜林文燦英文小學直播韓國VS捷克 不少學生撐孫興慜 家長：暑假與子女半夜「睇波」

四年一度的世界盃正式開鑼，土瓜灣的保良局林文燦英文小學化為熾熱的「球迷世界」，今早直播韓國對捷克的賽事，師生吶喊聲此起彼落，氣氛高漲。校方期望學生感受世界盃熱潮，建立運動習慣與正面積極態度。有家長稱暑假期間打算與子女半夜「睇波」，但考慮到健康與生活作息，「不會日日睇、場場睇」。

禮堂化身「觀戰區」

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林文燦英文小學把禮堂化為「觀戰區」，8個大屏幕直播韓國對捷克的賽事，全校師生席地而坐觀戰。不少學生是韓國國腳孫興慜的粉絲，每當鏡頭捕捉到孫的畫面，便全場起哄。雙方交鋒期間，學生們看得咬牙切齒，時而抱頭，時而尖叫，氣氛不遜場館內的球迷。

一眾小球迷與不少老師更特意穿上支持的國家隊波衫，有學生更身穿韓國隊「太極虎」紅色紅衣打氣，雖然韓國一度落後，但一眾小球迷打氣聲不斷，最終韓國隊不負眾望，以2：1反勝捷克，一眾師生對勝果歡呼雀躍。

除了觀賽外，校方亦安排零食攤位，提供飲料、低糖爆谷等小食，猶如一場世界盃嘉年華。

該校顧問校長，保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠指，世界盃開鑼正值考試結束，活動配合學校培養學生健康生活的關注事項，讓學生在校內「撐世界盃」，形容是難得的學習機會，帶動學生熱愛運動。至於保良局其他屬校，世界盃期間會否主辦同類直播活動，她指視乎校情不同，交給校本決定。

C朗小球迷：打算「睇夜波」 「但要看媽咪准不准」

身穿葡萄牙國腳C朗拿度「波衫」的小四生譚凱琳，笑言世界盃是同學之間的話題，在校內與同學「睇波」既緊張又興奮，「學校出通告時，整班都大叫一聲」。提到今屆世界盃，她指爸爸昨半夜起身看墨西牙對南非的揭幕戰，她自己亦打算暑假期間「睇夜波」，尤其希望支持葡葡牙過關斬將，「但要看媽咪准不准」。

凱琳媽媽本身是林文燦小學的職員，同樣是C朗球迷。她笑言「睇波」是一家人的親子活動，丈夫亦不時帶凱琳入場「撐港隊」，一家人在暑假期間或揀場次收看直播，但強調健康與生活作息均是優先考慮，「不會日日睇、場場睇」。她又指女兒喜好運動，對於小學體育科新學年納入呈分試，她笑言對女兒「更有優勢」。

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記者 梁子健

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