香港包玉剛學校今夏開幕 蔡若蓮: 支持國際學校發展

為回應社會對國際雙語教育的日益增長需求，香港包玉剛學校宣布將於今年8月迎來首屆學生。學校借鑒上海包玉剛實驗學校的成熟辦學經驗，致力打造中西交融的教育模式。學校早前舉辦啟航慶典，正式揭開創校序幕，並邀請到教育局局長蔡若蓮及一眾業界代表出席。蔡若蓮表示，支持香港包玉剛學校的發展，當局將致力提升教育品質。

香港包玉剛學校早前獲教育局分配位於九龍塘玫瑰街4號的空置校舍，現正全面翻新及加建教學大樓、體育館與各種特別室，預計2028年竣工。在此之前，學生將暫於油塘校舍上課。啟航禮上，除蔡若蓮及多位業界人士出席外，亦有來自上海包玉剛實驗學校的學生來港分享未來升學去向。

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蔡若蓮在主題演講中強調，當局會致力提升教育質素，促進學生全人發展及培育人才，助力香港建設成為國際教育樞紐。她清晰闡述了國際雙語教育的發展願景，並向香港包玉剛學校的創校致以最誠摯的祝福。

包玉剛長女、包玉剛實驗學校創辦人包陪慶在致辭表示，希望建立一所與眾不同的學校，扎根於中國價值觀與文化，同時以開放姿態擁抱世界。

包陪慶在致辭表示，希望建立一所與眾不同的學校，扎根於中國價值觀與文化，同時以開放姿態擁抱世界。學校提供

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包玉剛教育基金會及包玉剛實驗學校聯合創辦人包文駿強調，二十年後開辦新校意義重大，將培養學生具備在日益複雜的全球格局中從容應對的文化適應力。

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