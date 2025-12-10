香港包玉剛學校首年擬辦IB PYP課程 料最少招100人 人才子女報名踴躍｜星島專訪

近年越來越多「人才子女」來港升學，教育局將九龍塘玫瑰街4號的校舍分配予包玉剛教育基金會，以發展全新的國際學校「香港包玉剛學校」，預計2026年9月迎接首批小一至小三學生，每年學費22萬元。香港包玉剛教育基金會首席執行官張文杰接受《星島》專訪時表示，香港包玉剛學校擬於首年開設國際文憑小學課程（IB PYP），預計最少收生100人，現時申請情況踴躍，非本地生佔多數，部分申請人為高才或優才子女。

張文杰：對新校未來收生很有信心

香港包玉剛學校明年開學時，將在位於油塘的九龍東校舍上課。學校網站截圖

包玉剛教育基金會於今年10月表示，香港包玉剛學校將延續上海包玉剛實驗學校的經驗，為海外及本地的6至15歲學童提供雙語雙文化課程，預計明年9月迎接首批學生。香港包玉剛教育基金會首席執行官張文杰近日接受本報訪問時透露，預計香港包玉剛學校明年將提供最少100個學額，預計開設兩班小一（Year 1）、一班小二（Year 2）及一班小三（Year 3），每班設25個學額。

張文杰表示，基金會近期於上海、深圳舉行相關的招生活動，吸引不少身處內地的家長出席，其中包括一些高才及優才家長，「不少家長已經有了香港的居留身份，正好有計劃搬到香港」，並為子女規劃來港升學路，新校對他們而言甚具吸引力。他透露，現時新校的申請情況踴躍，已超出原本預期的申請人數，其中，非本地生佔多數，部分人為高才或優才子女。基金會將於12月16日在香港舉行說明會，供有意申請該校的家長和學生參與。他亦指，對於新校未來數年的收生很有信心。

2026／27學年小一至小三學費22萬元

根據香港包玉剛學校網站的資料，2026／27學年該校小一至小三每年的學費為22萬元。學校網站截圖

根據香港包玉剛學校網站的資料，2026／27學年該校小一至小三每年的學費為22萬元，仍有待教育局批准，可分10期繳交。該校正處於國際文憑候選學校的申請階段，張文杰表示，學校擬於首年開設國際文憑小學課程，並參考上海的經驗，加強中文與數學課程的深度教學。校方早前公布任命在英國從事教育工作逾27年的Cathy Braithwaite為創校校長，他指出，除了創校校長外，新校首年預計招聘16至18名教師，預期師生比為1比8，目前已向8人發出錄取通知，部分人來自上海包玉剛實驗學校，具備PYP相關教學經驗。

張文杰亦指，香港包玉剛學校明年開學時，將在位於油塘的九龍東校舍上課。至於九龍塘玫瑰街4號的校舍，基金會將斥資逾1億元翻新校舍，並加建新翼，設置體育館及多間特別室等，預計2028年竣工，供學生於2028年9月開學時使用。

本報記者

