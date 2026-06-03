小一派位烏龍︱家長睹派跨區首志願 「開心幾秒跌返地獄」

家長為子女升學忐忑之際，收到「提早放榜」短訊，心情如坐過山車。有家長喜見短訊出現自己跨區報讀的首志願學校，但細看卻感不對勁，「我開心了幾秒，就跌返去地獄」；有打算叩門報讀直資與私校的家長認為，學校未提前接受叩門申請，即使「提早放榜」亦未造成不公。小學校長則寄語家長平常心面對。

校長籲平常心面對 勿胡亂叩門

家住南區的家長蘇太，昨晨9時11分收到當局短訊通知，指兒子獲派首志願的英皇書院同學會小學第二校，「我們在自行階段有報讀這間學校，但未能成功入讀，所以『大抽獎』放在甲部首志願，本以為南區跨區去中西區機會不大，還打算放榜後去叩門」。但細看短訊內容，她已覺得不妥，遂登入「小一入學電子平台」，卻未見資料更新，致電教育局熱線亦打不通，「我開心了幾秒，就跌返去地獄」。

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蘇太坦言心情忐忑，尤其不知今日公布的派位結果，與短訊內容是否一致，「如果不同的話，我覺得很過分，這樣給人假希望，落差太大了」。在通訊軟件群組，不少家長議論紛紛，有家長指短訊出現的校名，正是第一或第二志願，有人直言「照常理推測，派位結果應該係真」。

同是南區家長的陳女士，幼子將升讀小一，昨收到短訊顯示獲派區內小學，未能如願入讀中西區學校，「我覺得最終結果都是一樣，應該沒有懸念」。她坦言早準備叩門報讀直資及私校，並非待放榜才決定，絕大部分學校今日始接受叩門申請，「提早放榜是驚動家長，但對叩門來說，沒有造成不公平」。

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「提早放榜」情況前所未見，資助小學校長會主席陳淑儀表示，理解家長心情緊張，呼籲他們以平常心面對，待取得派位結果再作打算。她指今年度滿意度較高，建議家長如子女獲派學校，與預期落差不大，便不宜「為叩門而叩門」。

記者 梁子健

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