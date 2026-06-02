啟基學校杭州研學 小學生近距離觸摸火箭

航天熱潮停不了，有學校更帶學生參觀火箭製造基地，讓學生了解國家航天科技的情況。位於深水埗區的啟基學校，早前舉辦六日五夜的「智匯杭州•風雅南宋」杭州科技及藝術文化研學交流團，並創下多項「首次」紀錄，包括全港首批參觀藍箭航天製造基地的學生團隊，近距離觸摸真實火箭箭體、親眼見證朱雀2號運載火箭的裝車實況。

此外，師生們亦得到杭州具微科技總部招待，首次開放其研發的特種四足機器人 - 「鋼鐵神犬」予香港師生近距離接觸。特種四足機器人是專為高危工業場景打造，能在零下 40℃、1,000 高斯 （約是地球磁場強度（約 0.5 高斯）的 2,000 倍) 的極端環境中，協助人類完成巡檢、運輸等任務。學生在工作人員指導下，更有機會親手操作該款國產機器狗，體驗它行走及爬樓梯的能力，以及AI全自主跟隨功能，增加同學對人工智能與工業科技結合的認知。

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在藝術文化方面，師生們亦有機會共同創作新繪的《富春山居圖》，作品現於維也納聯合國總部，展示於慶祝中奧建交 55 周年舉辦的特別展覽，將香港青少年的藝術創作帶向國際舞台。

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啟基學校校長何燕華表示，該次研學不只是一次旅行，更是一場連接科技與文化、連接香港與內地、連接中國與世界的交流之旅，為香港青少年打開了更廣闊的視野。

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