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中大18學者 獲研資局資助研究

教育新聞
更新時間：08:00 2026-06-01 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-01 HKT

香港研究資助局近日公布2026/27年度「海外研究學者計劃」及「新晉學者計劃」資助名單，中文大學表示，該校共有18位學者獲得相關資助，涉及生命科學、地理與資源管理、法律、酒店及旅遊管理等多個範疇。中大副校長（研究）岑美霞認為，他們的成功彰顯了中大學者應對氣候變化及精準醫療等全球重大挑戰的承擔。

應對氣候醫療等挑戰

中大共有六位學者獲2026/27年度研資局「海外研究學者計劃」資助到訪海外院校、深度體驗國際合作，冀助香港學術研究界拓寬國際視野。中大提供
中大共有六位學者獲2026/27年度研資局「海外研究學者計劃」資助到訪海外院校、深度體驗國際合作，冀助香港學術研究界拓寬國際視野。中大提供
今年共有12位獲「新晉學者計劃」的得獎學者由中大推薦。
今年共有12位獲「新晉學者計劃」的得獎學者由中大推薦。

「海外研究學者計劃」為研資局今年新設項目，將以試行形式運作3個學年，鼓勵學者赴海外院校進行沉浸式國際合作研究，每學年將頒發40個獲獎名額予中期研究學者。6位獲選的中大教授包括課程與教學學系副教授戴韵、生命科學學院教授許浩霖、物理學系教授李華白、藥劑學院教授吳濰龍、酒店及旅遊管理學院副教授楊揚，以及體育運動科學系副教授楊懌健，他們將獲資助前往海外機構的實驗室、研究單位或醫療及臨床機構，開展研究項目或進行與研究相關的專業發展培訓。

延伸閱讀︰第九屆大學通識教育聯盟年會 一連兩日中大（深圳）舉行

前名「研資局博士後獎學金計劃」的研資局新晉學者計劃，則旨在鼓勵本地及海外博士畢業生留港或來港，在教資會資助大學投身研究工作，並為他們的事業里程早期提供支援。今年共有12位「新晉學者計劃」獲獎學者由中大推薦。

中大副校長（研究）岑美霞祝賀18位中大學者獲得研資局計劃的肯定，形容他們的成功彰顯了中大學者應對氣候變化及精準醫療等全球重大挑戰的承擔，強調大學將繼續支持學者探索未知領域，並將前沿科研成果轉化為切實的解決方案。

本報記者

延伸閱讀︰中大發表全港首個全球「大學可持續發展指數」 本港3大學列前20位

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