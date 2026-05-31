浸大與直資議會簽合作備忘錄 加強助非本地學生在港升學

去年《施政報告》提出以試點形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數。浸會大學與香港直資議會日前簽署合作備忘錄，攜手加強對在直資學校就讀的非本地學生的升學支援，包括設立專用的「校長推薦計劃」、向透過該計劃入學的合資格非本地學生頒發獎學金等，冀助推動「留學香港」品牌及發展香港成為國際教育樞紐。

包括設推薦計劃頒獎學金等

周偉立（左三）、陳狄安（右四）及其他與會嘉賓，見證黃金蓮（中）和程淑麗（左四）簽署備忘錄。浸大提供

出席簽署儀式的包括浸大副校長（教與學）周偉立、直資議會副主席陳狄安及多名直資議會會員，見證浸大教務長程淑麗及直資議會主席黃金蓮簽署合作備忘錄。根據合作備忘錄，雙方將建立合作框架，促進直資議會成員學校非本地學生的發展，考慮中的方案包括設立「校長推薦計劃」、向透過該計劃入學的合資格非本地學生頒發獎學金，以及探索舉辦招收非本地學生的聯合活動等；浸大亦會與直資議會緊密合作，推行包括聯合海外宣傳及暑期課程在內的不同計劃。

延伸閱讀︰八大接逾1400宗海外轉學查詢 發出逾80份錄取通知書

黃金蓮相信，是次合作將有助來港就讀直資學校的非本地學生，加深對香港的認識和感情，使他們日後有更大機會繼續留港升學及就業，為本地社群作出貢獻，同時響應政府「留學香港」的政策藍圖。

浸大為非本地學生開設的網上暑期課程近年不斷擴展，6月下旬將迎來破紀錄的超過1500名來自44個國家的參加者。周偉立表示，浸大本科課程的非本地學生錄取人數近年穩步上升，2025/26學年已達約三成，並將增加至50%；該校亦將於2026/27學年擔任大學校長會及其國際化小組的召集人，負責統籌8間政府資助大學的海外宣傳活動。

延伸閱讀︰直資議會赴東南亞招生 陳狄安：家長反應踴躍

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<