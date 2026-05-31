第九屆大學通識教育聯盟年會 一連兩日中大（深圳）舉行

由大學通識教育聯盟主辦，中文大學與中文大學（深圳）聯合承辦的「第九屆大學通識教育聯盟年會」，昨日起一連兩日在中大（深圳）舉行，吸引來自內地及港澳地區逾100所高校的近500位專家學者與教育工作者參與，商討大學通識教育未來的發展方向。中大常務副校長潘偉賢致開幕辭時，強調大學教育肩負著引導學生審視人性本質、踐行社會責任的時代使命。

探討大學通識教育改革方向

潘偉賢強調，在瞬息萬變的全球變局下，大學教育肩負著引導學生審視人性本質、踐行社會責任的時代使命。中大提供

會議期間亦舉行了8個分論壇，討論人文經典與通識教育、國際視野與通識教育、人工智能與人文等領域。

今屆年會主題為「人文傳統、學術創新與社會實踐：面向未來世界的大學通識教育」，冀透過主旨演講、分論壇討論及教學案例分享等項目，讓與會者探討通識教育的改革方向。多名嘉賓包括中大（深圳）校長徐揚生、香港理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理、中大教育心理學系教授侯傑泰等亦發表演講，剖析人工智能（AI）浪潮下的教育變革、數據驅動的未來圖景、大學教育承載的人文使命等。

延伸閱讀︰中大發表全港首個全球「大學可持續發展指數」 本港3大學列前20位

會議期間展開的分論壇，討論議題涵蓋「人文經典與通識教育」、「生態與環境：通識教育與可持續發展」、「社會實踐與服務學習」、「國際視野與通識教育」、「AI與人文」、「書院與全人教育」、「大灣區通識教育」，以及「心理健康與生命倫理」等領域；今日亦將進一步聚焦AI時代下通識教育轉型等議題，分享深港兩地及全國高校的通識教育資源，促進經驗互鑒與合作。

潘偉賢致辭時表示，面對瞬息萬變的全球變局，大學教育肩負著引導學生審視人性本質、踐行社會責任的時代使命，又肯定中大深圳與香港兩校在合辦跨境課程與雙學位項目上的創新突破，以及「一加一大於二」的協作成效，期望本屆年會上激盪的思想火花能「星火燎原」，共同開創面向未來的通識教育新格局。

延伸閱讀︰中大研AI手術機械人 自動化清除腎石

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<