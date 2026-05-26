屯門新會商會中學校長涉星國爆粗 學生稱平日為人隨和未料出事

屯門新會商會中學校長李卓興日前率領學生到新加坡參加遊學團，期間疑與當地保安爭執及講粗言穢語，引起爭議，學校法團校董會昨日深夜發表聲明就事件致歉，承諾會根據機制徹查事件，若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。多名學生今早返校時形容校長平日為人隨和，甚至經常在早會提醒學生不要說粗言穢語，對事件感到意外與不恰當。

教員守候學生回校︰不想他們受驚

師生今早7時許如常返學，校方派多名教職員在正門及良景輕鐵站附近守候，期間催促學生回校。助理校長古志超向記者稱，校方聲明已能回應外間部份問題，「我們是以學生安全為己任，不想他們受驚」。

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部分學生對校長反應感意外，中五生趙同學稱，曾向有參與遊學團友人了解事件來龍去脈，惟校長當時未向隨團學生再作解釋，繼續行程。他以不知道事情緣由不作評論，但認同校長在事件中的言行表現不太恰當，亦聽聞同學與家長坦言「幾離譜」。

趙同學補充指，校長平日在校為人隨和，「沒有校長架子，有能與自己做朋友的感覺」，在校亦甚少發脾氣，更經常在早會提醒學生不要說粗言穢語，對校長涉事感到意外。

中一生蘇同學亦稱，對校長粗言穢語感到非常意外，因為校長平日會提醒學生不要這樣做。

參與交流團學生稱校長或想保護他們

有不願具名的中三學生形容校長平日與學生相處不錯，並引述有去交流團的同學稱校長可能想要保護他們，但她個人認為在公開場合粗言穢語不太恰當。被問到參與交流團的學生是否認同校長行為，她認為各人有自己的意見，並指校方未就事件下達「封口令」，也未向學生解釋事件。

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學校法團校董會在聲明表示，就學校新加坡交流團因停車問題引發事件、引起公眾關注及不安「深表歉意」，指學校已即時啟動危機小組處理，強調法團校董會亦高度關注事件，現正積極向承辦旅行社了解事發經過、並要求提供相關資料，根據機制徹查事件，稍後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。

聲明強調，學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，學校必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

記者 歐文瀚

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