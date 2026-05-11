佛聯會會屬小學校長會辦學習圈計劃 助中層人員培育德才兼備學生

近年不少小學都積極加強教職員的培訓，以提升教學質素。由香港佛教聯合會會屬小學校長會主辦、優質教育基金贊助的「優化校務貫徹學習宗旨：培育德才兼備小國民」中層人員學習圈計劃結業典禮及分享會，日前(9日)於佛教林金殿紀念小學舉行。

18間佛教學校參與典禮

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活動由律政司副司長張國鈞親臨主禮，並由香港佛教聯合會會長寬運大和尚、執行副會長兼香海正覺蓮社社長宏明大和尚、執行副會長兼司庫何德心居士、董事邱惠南居士、計劃專業發展主任莊聖謙、學務顧問李玉枝、計劃秘書兼學術顧問胡少偉等一眾嘉賓陪同出席。

活動開始時，由佛教林金殿紀念小學的升旗隊進場及舉行升旗儀式。60位來自18間全港佛教學校的中層人員學員，在六位專業導師兼校長的帶領下，順利完成計劃及獲頒結業證書。18間學校的校長亦全部親臨支持，並帶領學員上台接受感謝狀。校長會主席兼中層人員學習圈計劃籌備委員會主席吳永雄，則代表大會致贈親筆書寫的墨寶予張國鈞，以表敬意。

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學習圈回應教育局改革

教育局近年推行「優化學校發展與問責架構」，強調學校聚焦七個學習宗旨，培養學生的國民身份認同、正面價值觀及終身學習能力。吳永雄表示，校長會的學習圈計劃，正是回應此改革方向，尤其聚焦中層人員的專業成長。

在過去16個月，62位來自18所佛教學校的學員，接受了7個月訓練，當中包括領導力培訓、校際互訪等活動，藉此提升領導力、變革力及執行力。吳永雄指，學員不僅將教育新思維融入校務優化，更將佛陀的智慧與慈悲化作品德教育的實踐，計劃同時涵蓋主流學校及特殊學校，體現了「有教無類、慈悲平等」的佛教精神。

他期望學員將所學帶回學校，繼續弘揚「明智顯悲」的佛教精神，為香港培育更多德才兼備的學生。

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