佛教中華康山學校開放日設幼兒填色比賽/攤位遊戲 尋找讓孩子閃耀的學習天地︳學校開放日

更新時間：13:20 2026-01-07 HKT
發佈時間：13:20 2026-01-07 HKT

位於東區鰂魚涌的佛教中華康山學校，為香港佛教聯合會創辦的第一所學校，創立自1945年，歷史悠久。學校秉持著佛教的教育理念，重視培養學生的品德，提倡「諸惡莫作、眾善奉行」，致力於讓學生在德、智、體、群、美、靈六方面均衡發展，打造出讓每位孩子能閃耀的學習天地。學校將於1月11日舉辦佛教中華康山學校開放日 ，有興趣的家長可快快報名。

佛教中華康山學校開放日 設幼兒填色比賽

佛教中華康山學校積極發掘每位學生的潛能，提倡「一生多體藝」計劃，鼓勵學生發展體藝興趣，培養內在學習動力，建立正確及積極人生觀。同時透過多元化教學策略，如小組輔導、拔尖培訓及導修課，照顧不同學習需要，讓每位孩子都能找到自己的閃耀之處。

（圖片來源：佛教中華康山學校校網）
（圖片來源：佛教中華康山學校校網）

佛教中華康山學校於1月11日舉辦開放日，屆時會設有豐富活動，包括各科資訊展覽及攤位遊戲、「一生多體藝」學生表演、康山導賞團及學校簡介會，讓家長親身了解學校的教學特色。幼兒則可參與填色比賽，並領取填色比賽參與證書。有興趣的家庭可以透過以下連結報名，預約參與。而為了方便參加者，開放日當日還設有點專車接送服務，上車地點在康怡花園R座，接送時間為上午9:45至10:15及下午1:45至2:15，家長帶小孩去參觀與玩樂就更輕鬆。

中華康山學校去年舉辦了80周年慶活動。（圖片來源：佛教中華康山學校校網）
中華康山學校去年舉辦了80周年慶活動。（圖片來源：佛教中華康山學校校網）

點擊圖片瀏覽佛教中華康山學校去年80周年慶活動與校園設施：

 佛教中華康山學校開放日

日期：2026年1月11日（星期日）
時間：10:00 - 12:30、14:00、17:00
地址 ：鰂魚涌康愉街2號
報名：https://bit.ly/44fhqzE
專車接送服務上車時間：09:45 - 10:15 / 13:45 -14:15（每15分鐘開出一班車） 
專車上車地點：康怡花園R座（近港鐵站B出口）

