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初中中史教科書改版︱清政府「割讓」用字改變 變英國強佔、強租、割佔

教育新聞
更新時間：11:20 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:20 2026-05-08 HKT

日前揭幕的香港歷史博物館常設展「香港故事」，將以往「割讓」香港改稱「強佔、強租、割佔」，多本新版中史科教科書內容跟隨相關字眼。有資深中史科教師認為，用字轉變旨在確保教學內容，與憲法及《基本法》保持一致，統一國家主權觀念。多本教科書亦列明包括「九段線」的中國地圖。

教師：用字已成主流官方論述

有資深中史科教師認為，用字轉變旨在確保教學內容，與憲法及《基本法》保持一致，統一國家主權觀念。資料圖片
有資深中史科教師認為，用字轉變旨在確保教學內容，與憲法及《基本法》保持一致，統一國家主權觀念。資料圖片

清政府在19世紀與英國先後簽訂《南京條約》等不平等條約，割讓港島及九龍半島，並租借新界予英國。雅集《新編中國史旅程》與齡記《亮點中國史》，都採用「強佔」、「強租」和「侵佔」等字眼，教圖《樂學中國歷史》則稱英國「割佔」香港。有不願具名的資深中史教師指，用字確實已成為主流官方論述，「現時教科書修訂是為了統一國家主權觀念，確保教學內容與國家憲法及《基本法》保持一致，培養學生的家國情懷」，他建議教師引導學生了解「歷史視角」的演變，包括為何國際法的「割讓」，在中國史觀被定義為「強佔」。

延伸閱讀：初中中史教科書全線改版 大增道德倫理內容 強調奉公守法 「對暴力零容忍」

新版教科書多列出包括「九段線」及南沙群島的中國地圖，聖若瑟英文中學中史科主任陳少波引述有出版社曾反映，旗下教科書改版是因應當局修訂課程，包括中國地圖「有嚴格要求」須重新繪畫、部分用字須跟隨官方用語等，認為教科書統一時間改版「無可厚非」。

延伸閱讀：初中中史教科書改版︱談「馬照跑 舞照跳」 穩定人心作用較出處重要

新版教科書亦加入國家及香港近年發展，如齡記《新探索中國史》刊登前年總書記習近平在中共二十屆三中全會講話的相片，又提到北京2022年主辦冬季奧運會；雅集《新編中國史旅程》提到2020年後《香港國安法》頒布實施、完成「23條」立法等情況。

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