初中中史教科書改版︱談「馬照跑 舞照跳」 穩定人心作用較出處重要

「馬照跑，舞照跳」是對港人在「一國兩制」下生活不變的具體描繪，膾炙人口，一般認為這個比喻是出自已故領導人鄧小平。有新版中史教科書指出，無法肯定「馬照跑，舞照跳」是何人何時所說，但強調這句話有穩定人心作用，「是否由鄧小平所說並不重要」。

有教科書稱出處未明

有新版初中中史科教科書提到，「馬照跑，舞照跳」未必是已故領導人鄧小平所說。 教科書截圖

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中英就香港前途問題談判的歷程、《基本法》的制訂、香港回歸及特區成立和發展概況，屬初中中史科的中三課程範圍。齡記出版的《新探索中國史》以「鄧小平說過『馬照跑，舞照跳』嗎？」為題作史料補充，指這句話「相傳」由鄧小平所說，有指是向英國時任首相戴卓爾夫人闡述「一國兩制」構思時提出，亦有指是鄧小平會見《基本法》草委會時所說，「但無論是哪種說法，都未能從當時文書紀錄，或參與者回憶中得到印證」。文章續稱這句話，讓市民深信回歸後生活如舊，穩定人心，「是否由鄧小平所說並不重要」。

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有趣的是，同是齡記出版的《亮點中國史》卻指明鄧小平提出「馬照跑，舞照跳」，稱鄧小平了解當時港人對回歸缺乏信心，因此作出「生動比喻」，藉此保證回歸後保留資本主義生活方式50年不變。

翻查資料，時任外交部發言人趙立堅在2020年在例行記者會指，鄧小平在1982年會見戴卓爾夫人時，表明香港回歸祖國後「馬照跑、股照炒、舞照跳」。內地官媒在提及「一國兩制」與香港回歸歷史時，亦普遍把這句話歸於鄧小平會見戴卓爾夫人時所說。

記者 歐文瀚

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