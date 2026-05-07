蔡若蓮：航天科技元素 納中小學科學科課程
更新時間：10:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-07 HKT
國家航天事業一日千里，教育局局長蔡若蓮昨回覆立法會書面質詢，指當局把航天科技學習元素，納入中小學課程。今學年實施的小學科學科，加入「航天與創新科技」及「國家和世界的航天科技發展」課題；今學年起試行，27/28學年更新的初中科學科，亦新增「地球與太空」課題；又建議學校安排學生觀看「天宮課堂」短片等，豐富學習經歷。
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蔡若蓮網上帖文指，當局最近帶領學生參觀「香港愛國主義教育科普基地」——香港亞太衛星運控中心，增強他們對國家科技發展的自豪感。
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