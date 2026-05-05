大學生｜蔡若蓮：非本地本科生達2萬人 已與內地合作加強核查阻截假學歷

政府近年正積極打造「留學香港」品牌，發展香港成為國際教育樞紐。立法會教育事務委員會今日（5日）就推廣「留學香港」的最新進展進行討論。會上議員關注防範學歷造假及非本地生畢業留港等問題。教育局局長蔡若蓮透露，現時非本地本科生約20,100人，當局已與內地部門合作加強核查學歷，並成功阻截假學歷個案。

蔡若蓮表示，國家「十五五」規劃支持香港打造國際高端人才聚集高地。教育局成立「留學香港」專班，首屆「留學香港周」吸引逾3,500名來自72地區的教育專家參與，創歷屆最大規模。當局亦推動「直資擴容計劃」，48所學校獲准增收非本地生，並赴東南亞推廣，鞏固香港國際教育樞紐地位。

新民黨陳家珮關注在推廣「留學香港」的同時，當局會否加強使用工具識別及阻截假學歷。蔡若蓮回應指，假學歷個案看似增加，主因是阻截工具更為有效。當局已與內地留學服務中心合作，掌握內地畢業生的學歷資料；至於非內地學歷，本地大學業界亦已開發快速有效的核查工具。此外，八大院校每年就收生事宜互相溝通，交流阻截假學歷的方法。蔡若蓮強調，當局已成功阻截及懲治部分使用假學歷人士。

林琳關注招攬「一帶一路」學生成效

民建聯林琳關注現時招攬「一帶一路」學生的成效，問及相關人數、比例及畢業後留港工作的數字。蔡若蓮表示，「一帶一路」獎學金每年設150個名額，申請非常踴躍，2025/26年度獲九所大學推薦1,700名學生。大學教育資助委員會秘書長鄧特抗補充，教資會資助課程的非本地生中，內地生佔約72%，其餘逾20%主要來自「一帶一路」國家。

蔡若蓮又指，由於相關就業數據依賴院校以自願形式發放問卷收集，涉及學生個人私隱，難以強制取得，因此統計「一帶一路」學生畢業後留港比例意義不大。她指出，畢業生是否留港發展受個人、家庭、生活成本、發展機會等多項因素影響，不應單純以留港數字衡量政策成效。

委員會副主席、工聯會梁子穎關注過去當局在該計劃投放的資源，以及吸引內地及海外學生的具體數字，包括本科及研究生課程的人數。蔡若蓮回應指，非本地生上限為50%，院校根據配套有序錄取。目前本科生佔本地學生約27.1%，即約20,100人。

姚祖輝支持「留學香港」品牌推廣

商界（第二）姚祖輝支持「留學香港」品牌推廣，他引述非正式統計指，現時約有7萬至8萬個非本地生簽證，按學費20萬港元計算，一年學費收入接近200億港元，加上食住消費，屬高附加值行業。蔡若蓮回應稱，非本地生來港除了帶來學費、生活費及創造就業機會外，本地學生亦可「足不出戶」體驗多元文化，認為對培養具國際視野的人才相當重要。