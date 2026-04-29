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DSE 2026｜中史考材特標「陳獨秀先生主撰」 免考生再抄錯「秀獨陳」

教育新聞
更新時間：22:05 2026-04-29 HKT
發佈時間：22:05 2026-04-29 HKT

中學文憑試今日舉行中國歴史科考試，曾於2023年考試入題的《新青年》封面圖片，再次列為考材，當年有考生「左右不分」將《新青年》作者陳獨秀錯抄為「秀獨陳」，被考評局嚴詞批評是「匪夷所思」、「最嚴重的錯誤例子」。今屆試卷特意以文字標示「陳獨秀先生主撰」，相信避免考生作答亂象重演。

2023年考試後再列為考材

採用《新青年》的題目，屬單元一「二十世紀中國傳統文化的發展︰承傳與轉變」的第一題，資料包括1916刊行宣揚民主與科學的《新青年》封面、同年北京大學校長任命狀、1918年發表的小說《狂人日記》，以及節錄胡適《新思潮的意義》，要求考生析論五四新文化運動出現的背景，以及胡適在整理國故方面的主張。再度列為考材的《新青年》，考評局以直寫方式標明資料上的「新青年」標題及「陳獨秀先生主撰」。

重溫當年報道：中史考生亂答題目 誤稱《新青年》作者為「秀獨陳」 試卷主席批評：最嚴重的錯誤例子

2023年文憑試中史科同樣以《新青年》封面入題，考評局在《試題專輯》揭露當年有考生不諳《新青年》封面上由右至左的橫書方向，把作者陳獨秀的姓名誤抄為「撰主生先秀獨陳」，即使試題其他註明「陳獨秀」的史料，亦無察覺糾正，被試卷主席批評為「匪夷所思」，形容是「最嚴重的錯誤例子」。

同單元的其餘題目，分別考核李大釗和毛澤東如何在中國傳播馬克思主義的情況、分析毛澤東思想蘊含的陰陽及知行學說，以及文化大革命期間傳統文化受到衝擊、改革開放後儒家文化漸受重視的原因等。

延伸閱讀︰DSE 2026｜歷史科選材較冷門 問買辦航運角色 日本戰後外交

本報記者

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