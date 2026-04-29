籲中日合作維護國際秩序 鳩山由紀夫：盼港發揮作用

國際地緣政治動盪，中日關係更持續緊張。出席香港大學治理與政策學院活動，並接受榮譽教授名銜的日本前首相鳩山由紀夫，認為中日兩國應該合作維護當前的國際秩序，各自採取措施緩和緊張關係，又指近期民間活動因「不可抗力」原因取消不理想，相信香港在改善中日關係上，能夠發揮作用。

活動因「不可抗力」取消不理想

鳩山由紀夫(左一)認為，香港如能發揮其優勢、拉近中美兩國的距離，中日關係也有望改善。資料圖片

鳩山由紀夫昨以「世界秩序變局下的中日關係前景」為題發表主題演講，直指美國總統特朗普不遵守國際法，致管治下的美國成為目前世界的最大威脅，而中國「既非美國亦非俄羅斯」，為防止國際秩序的裂痕延伸至亞洲，保障東亞地區穩定至為重要，中日兩國均有責任，但官方交流幾近中斷，他指目前難以實現兩國元首會面，而已故的前首相安倍晉三執政時，兩國亦因東海爭議和參拜靖國神社，導致領導人交流中斷3年。

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民間交流在兩國關係有重要作用。近期港日明星在兩地舉辦的演唱會，以至交流團都因「不可抗力」原因取消，鳩山直言情況不理想。他對港人赴日熱情未減感到欣慰，認為香港作為高度國際化的大都市，在修復和改善中日關係上有其作用。他解釋，中日關係容易受到中美關係的影響，香港如能發揮其優勢、拉近中美兩國的距離，中日關係也有望改善；港日加強民間交流，亦有助緩和中日緊張關係，「我非常期待香港發揮這些作用」。

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提到日本首相高市早苗，鳩山認為高市政府過分倚賴美國，「支持特朗普治下的美國代價太大」，建言中日與其他國家合作對抗「自我中心」的美國，例如中日韓合作要求美國與以色列在伊朗停火，或堅守《巴黎協定》對抗全球暖化等。提到中日關係敏感議題之一的台灣問題，他認為兩岸屬同一民族，「我覺得不會出現和平統一以外、以武力方式解決的可能性」，重申高市早苗「台灣有事」言論錯誤，應當撤回並道歉，並重申反對「台獨」的立場。

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