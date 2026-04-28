港大成立治理與政策學院 創院院長：冀推動「多元和多國交流」

近年社會氣氛轉變，有指政治和學術空間收窄，影響公共政策的討論。香港大學昨成立治理與政策學院，創院院長黃勁豪認為，社會縱然改變，相信香港仍有探討政策發展的空間，期望新學院能借助本港作為國際城市的地位，推動「多元和多國交流」，協助學生了解外地落實政策的經驗和背景。學院新學年開設碩士課程，目標至少3成研究生來自外地。

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碩士課程目標3成外地生

黃勁豪認為，不同國家地區推動政策時，均受各自歷史文化影響，學生需了解當地的背景，才能思考如何在本地採用外地政策。歐文瀚攝

王于漸表示，新學院的成立是對當前世界的策略性回應，亦是與大學成為全球領先大學、改善人類未來的願景一致。

港大治理與政策學院由社會科學學院、經管學院及法律學院共同支持成立，整合亞洲環球研究所、當代中國與世界研究中心的資源，推動「多極世界下的全球治理」、「跨部門都市政策」等5大範疇的研究。黃勁豪指，香港作為「東西南北」的交匯點，希望新學院成為公開交流意見的平台，師生們活用研究方法和結果，推動改進政策治理，「在學時思考怎樣結合理論和實踐，日後在政府工作時就能知道如何運用其知識推動政策。」

新學院以「多元和多國交流」為目標之一，旗下治理及政策碩士課程在9月新學年開辦，預料招收80至100名學生。黃勁豪期望，課程在未來3至4年成為「全球性的課程」，最少3成學生來自外地；學院亦設「高層領導訓練」，為本地或外地公務人員提供短期密集式課程。

他認為不同國家地區推動政策時，均受各自歷史文化影響，學生需了解當地的背景，才能思考如何在本地採用外地政策；同時與不同背景學生建立溝通網絡，他日成為政府領導人，也能輕鬆地與「前同學們」溝通。

本報早前報道，多間院校在QS2026世界大學學科排名中，人文及社會科學科目排名下滑，港大在社會政策及行政科目，由2022年全球第8位，跌至今年僅排32位，政治教育環境令人關注。黃勁豪直言，推動政策回應持續轉變的社會問題，需求一直存在，「數十年前我們不需要擔心人口老化或氣候變化等議題，但現在就要擔心了，人工智能更像是大海嘯一樣影響不同層面」。他相信本港仍有學術探討空間，惟強調學者提出問題需有根據，「看完所有資料、已發表的論文、理論和看法後，以這樣的思維提出政策問題，我覺得這樣對大家都有利。」

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「創院周」邀專家學者對談

港大為新學院舉辦一連三天的「創院周」，邀得日本前首相鳩山由紀夫、2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓遜（James Robinson）等專家學者來港參與講座與對談。港大署理校長王于漸致辭指，新學院成立是對當前世界的策略性回應，有信心成為亞洲推動治理與政策變革的領先力量。

記者 歐文瀚

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