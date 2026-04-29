力拼殘奧會資格 彭穎加獲頒獎學金 棍網球列奧運項目 楊珮珮冀增社會認知

兩年後的2028年，對很多人仍然遙遠，但對在殘特奧會奪得一金兩銀的殘疾乒乓球運動員彭穎加，與港隊棍網球運動員楊珮珮，2028年是問鼎世界之巔，參加洛杉磯殘奧會與奧運會的目標。兩人在運動員生涯努力拼搏，雙雙榮獲賽馬會獎學金，更打算日後投身教育界，分別成為駐校社工與體育教師，以正面積極的態度，感染更多年輕人。

獲馬會頒發「駿步人生獎學金」，現就讀香港大學社科學士課程一年級的彭穎加，天生患有影響右肢的先天性腦麻痹，一直以「不敢輸，不怕自己做不到」為理念的她，克服身體殘疾，成為乒乓球殘疾運動員，更多次為本港披甲出戰國際賽事，在2023年杭州亞洲殘疾人運動會女子單打奪得銅牌，去年在港舉行的全國殘疾人運動會更奪得一金兩銀，「內地選手水平很高，很多人前所未過，自己只好盡量發揮水平，向對方學習」。

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兼顧學業與訓練雙軌發展

她形容今年是運動員生涯的重要一年，9月將出戰大阪舉行的亞殘運，其後參加世界錦標賽，期望爭取積分與排名，劍指2028年的洛杉磯殘奧會。她坦言深感壓力增加，尤其學業與訓練不易兼顧，「平時放學後我要即刻趕去體院練波，時間都比較趕；今年可能為參加比賽，請假更多，甚至錯過考試」。她形容自己每日都要「搵窿窿罅罅」抽時間溫書，「對我來講是困難的，真的承受壓力，但我還是要應付得到」。

立志成為駐校社工，正是彭穎加堅持學業的理由，她憶述有小學同學對她右手殘疾出言欺凌，當時幸得社工開解而深受感動，冀日後幫助有需要的人，尤其相似經歷的學生，同時分享自己克服殘疾的經驗，啟發更多年輕人，「殘疾運動可以激發潛能，身體有缺陷的人都可以做到，我們怎會做不到？」她早前偕其他獎學金得主探訪獨居長者，令她感到喜悅，「他們視我們是自己仔女一樣，很親切」。

「超級狀元」黃泓智同獲獎

結合曲棍球與足球的新興運動「棍網球」，在2028年奧運會列為新增項目。獲馬會「善學善行獎學金」，教育大學體育教育榮譽學士二年級的楊珮珮，本身是棍網球港隊隊長，她坦言港人對棍網球較陌生，「第一次見到支棍會覺得：原來是運動？不是用來捉蝴蝶嗎？」她利用獎學金去年到澳洲交流，修讀教育課程，為日後投身體育教師接觸新知之餘，更「落場」參加當地棍網球全國賽。她指港隊在國際賽事表現出色，有望爭取打進洛杉磯奧運，「我自己在世錦賽、亞錦賽打好些，希望爭取多些資源之餘，也得到大家認可」。

去年文憑試「超級狀元」，正在中文大學讀醫的黃泓智獲馬會頒發「主席卓越獎學金」，他指大學生活更加獨立解決學習與生活問題，自己亦選修法文與西班牙文，培養不同興趣。

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記者梁子健



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