全港首套殘奧教材助加強正向思維 藉殘疾運動員「自豪故事」啟發學生

本港殘疾運動員在國際賽事大放異彩，梁育榮、何宛淇、蘇樺偉等名字家喻戶曉。中國香港殘疾人奧委會推出全港首套殘奧教材套，深入淺出介紹殘奧價值觀，讓學生認識與試玩殘疾運動項目等。行政總監胡小玲接受本報專訪，期望學校通過教材套推廣殘疾運動之餘，師生亦藉着運動員克服自身限制的「自豪故事」，加強正向思維，促進社會和諧。

倡勇毅平等價值觀

名為「I'mPOSSIBLE沒有不可能」殘奧運動教育計劃教材套，由香港殘奧會花兩年時間編譯，是本港首套以學校為對象的殘奧教材套，以國際殘奧會為東京2020殘奧會設計的教材套為藍本，可應用於中小學不同科目與學習領域。教材包括介紹「勇氣、毅力、啟發、平等」的殘奧價值觀、本港與海外知名殘疾運動員的「自豪故事」，更帶領學生試玩硬地滾球、坐式排球、盲人門球等項目。

教材套分為基礎及進階程度，胡小玲指兩者深淺不同，譬如前者只讓學生理解殘疾運動分成視障、智障與肢體殘障，後者則提到殘奧會賽場上，不同殘疾級別的運動員會同場競技，「如保齡球項目，不同程度的視障運動員會在同組比賽，確保公平性與公正性。」

胡小玲期望，學生理解不同殘疾程度的運動員所需技巧、技能與難度分別，「完全失明的運動員參與田徑，非常需要與領跑員互相信任；半失明或部分失明的跑手，能感受到光線的感覺或方向，雖然仍需要信任領跑員，但有一定的自主能力」。

為了打破學生認為「殘疾運動很易玩」的迷思，她指教材要求他們佩戴完全遮光眼罩、四肢綁上鉛帶等，親身體驗殘疾運動，加強認同感與投入感。

近年市民更認識與支持殘疾運動員，為他們加油打氣，胡小玲坦言大受感動，認為有利推廣殘疾運動，「如學生能及早認識殘疾運動，有助他們的全人成長，看殘疾朋友、社會共融等的角度便闊很多。」

親身體驗打破迷思

她認為推廣殘疾運動，也助力校園推動「正向教育」，尤其殘疾運動員的經歷能啟發學生，「不同運動員因為先天或後天的不幸變成傷殘人士，但他們仍能突圍而出，希望學生看到即使不健全的人也能發光，自己幸運地沒有殘疾，不需要怨天尤人。」

香港殘奧會近年先後到逾百間學校宣傳，安排運動員到校分享與示範。胡小玲指，殘疾運動多在室內進行，學校禮堂與有蓋操場均是合適場地，只要學校邀請，殘奧會便會安排，將持續在學校「深耕細作」，日後定期更新教材套內容。提到殘疾運動員日後退役，與殘疾人士無分別，她期望教材消除公眾誤解與歧視，建立「無障礙」的社區，「社會應有多一分體諒和理解，資源應更到位」。

記者歐文瀚

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