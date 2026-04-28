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教育局拒絕接納意見 信愛學校29/30學年起停辦

教育新聞
更新時間：21:44 2026-04-28 HKT
發佈時間：21:44 2026-04-28 HKT

再有獲「派0班」小學宣告停辦。教育局證實，不接納基督教香港信義會信愛學校就來年開辦小一班級的意見，因校方沒有申請任何方案，決定29/30學年起停止發放資助，該校因此停辦，是繼中華基督教會長洲堂錦江小學後，再有學校申訴失敗而告停辦。

信愛學校早前以鄰近簡約公屋將入伙為由，向當局提出申訴，申請繼續開辦小一課程。當時校方形容是保障學生及社區家庭的教育權益，貫徹「以學生為本、社區為中心」的辦學理念，強調不打算與他校合併或申辦私營小一。教育局回覆傳媒查詢，未提到簡約公屋，但重申融合教育政策，指所有公營學校均設特殊教育需要統籌主任，教師亦有系統培訓，即使學校逐步停辦或關閉，特教生仍會得到合適支援。

延伸閱讀：升級併校教局拒納意見 長洲錦小29/30學年起停辦 消息指有併校方案恐遭否決


當局強調每校所獲資源均以一致標準計算，「不存在某些學校優於其他學校」，相關津貼亦設有指定指標，按學校每學年相關學生人數及支援層級，計算學校所得的津貼額；強調隨着學校規模擴大，學校能更靈活地運用資源，以小組教學或個別支援形式照顧不同需要學生，提供更全面和持續的支援，確保學生在合適的學習環境中得到適切照顧。

現時在信愛學校就讀小三至小六生，可繼續留校至畢業；現時就讀小一與小二學生，當局會提供學位安排支援服務，協助他們28/29學年後轉校升讀小五和小六。當局強調理解家長關心子女升學，會繼續保持緊密溝通，就個別家長的特別情況和需要，盡力提供適切協助，確保學生福祉。

延伸閱讀：升級併校｜信愛學校稱簡約公屋入伙申訴爭取續辦 至少4間「派0班」小學 提交合併方案

今學年共4間獲「派0班」小學停辦，包括同樣意見不獲接納的中華基督教會長洲堂錦江小學、自行宣布逐步停辦的筲箕灣官立小學。

本報記者

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