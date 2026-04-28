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嶺大校長秦泗釗入選「過程自動化名人堂」 本港唯一學者獲此殊榮

教育新聞
更新時間：17:55 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:55 2026-04-28 HKT

本港學者再獲肯定，嶺南大學校長秦泗釗入選國際權威工業媒體Control Global「過程自動化名人堂」，以表揚他在工業數據分析、過程控制及自動化領域的長期卓越貢獻及深遠影響力，成為本港唯一獲此殊榮的頂尖學者。

被讚學術生涯「跨界融合」

秦泗釗是唯一入選「過程自動化名人堂」的本港學者。資料圖片
秦泗釗是唯一入選「過程自動化名人堂」的本港學者。資料圖片

「過程自動化名人堂」表彰在推動工業技術革新及理論突破的學者或業界領袖。Control Global讚揚秦泗釗的學術生涯體現「跨界融合」，背景涵蓋電機工程、控制理論及化學工程，靈活應對不同領域的挑戰，在過程監測、系統辨識、化學計量學及機器學習等範疇，發表廣泛研究成果。秦泗釗指入選名人堂並非其個人學術生涯的終點，「反而是一個提醒，促使我更坦誠分享自己在工程生涯中走過的正確與錯誤經歷，並將這些得來不易的經驗傳承給年輕一代。」他期望延續學術傳承與無私奉獻精神，建議年輕工程師要充分認清自身潛能，養成大局觀念，抵抗短期利益的誘惑。

延伸閱讀：THE亞洲大學排名2026｜教大嶺大同上榜 港八大齊列區內百強

秦泗釗接受Control Global訪問指，過去工業界受限於運算能力，未能全面發揮其價值；近年計算能力雖大幅提升，但人工智能與機器學習等技術仍未在化學工程領域得到充分發揮。他認為分析方法若應用於過程監測、控制與優化，將帶來極大發展潛力；未來工程師除需掌握熱力學與流體力學等傳統基礎知識，亦須具備數據分析與機器學習能力，應對數字時代的挑戰。他亦建議高等院校為具數學潛質的學生，提供更具挑戰性的學習環境，以維持學術深度及國際競爭力。

本報記者

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