THE亞洲大學排名2026｜教大嶺大同上榜 港八大齊列區內百強

本港正積極發展國際教育樞紐，大學排名備受關注。最新《泰晤士高等教育》（THE）亞洲大學排名今揭盅，本港8所資助大學全數打入亞洲百強，香港大學及中文大學更穩守十強，分別排亞洲第6及10。內地5所大學躋身亞洲前十，清華大學及北京大學更蟬聯亞洲第一及第二。現時陷於戰火的伊朗，亦有3校位列亞洲百強。

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今年審視36地區共929大學

THE亞洲大學排名2026（部分） 國家/地區 大學 排名（較上年變動） 中國 清華大學 1（-） 中國 北京大學 2（-） 新加坡 新加坡國立大學 3（-） 新加坡 南洋理工大學 =4（-） 日本 東京大學 =4（+1） 中國 復旦大學 7（-） 澳門 澳門大學 28（+6） 伊朗 謝里夫理工大學 =76（-7） 本港大學在THE亞洲大學排名2026表現 大學 排名（較上年變動） 香港大學 6（-） 中文大學 10（-1） 科技大學 12（-） 城市大學 14（+2） 理工大學 18（-） 教育大學 37（新上榜） 浸會大學 40（+10） 嶺南大學 =84（新上榜） =為並列

資料來源︰THE亞洲大學排名

今年排行榜審視亞洲36個國家及地區，合共929間大學，較去年多76間。本港今年八大全數打入亞洲百強，排行最高的香港大學，穩守亞洲第6；中文大學則微跌一位，排名第10。科技大學及理工大學的排行，分別維持第12和18位不變；城市大學及浸會大學排名分別躍升2位及10位，排在14及40位。

本港各大學對排名結果感欣喜，港大重申致力成為引領人類未來的世界級大學，在教學、研究及知識交流等力求卓越，提升國際聲譽。中大指9年躋身亞洲十強，彰顯在教研及國際化的整體實力；科大指排名充分展現該校在蓬勃發展的亞洲高教界中站穩領先位置。理大亦指排名反映該校實力備受國際認可。城大則強調在「教學」、「研究環境」及「研究質量」等多項核心評審指標錄得進步。浸大指近年不斷強化跨學科教研能力，成績獲國際肯定。

新上榜的教育大學及嶺南大學，分別排37及84位。教大校長李子建形容首次上榜是重要的里程碑，認為佳績全賴教職員努力與付出；嶺大校長秦泗釗則指，排名反映該校教研策略成果逐步展現，未來將把握鄰近深圳灣口岸及北部都會區的地理優勢。

蔡若蓮︰成績令人鼓舞 THE︰港3方面得分高

教育局局長蔡若蓮在社交媒體撰文，形容相關成績令人鼓舞，除印證政府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效，更展現了香港各一流學府、一流學科的雄厚實力。她表示，為進一步把香港高等教育的「金字招牌」傳播到世界不同地方，政府積極推廣「留學香港」品牌，成立留學香港專班，並與相關政策部門及機構加強聯動，強調當局將繼續多管齊下，與各大院校攜手充分發揮優勢，深化香港在國際專上教育樞紐和人才集聚的角色，為「科教興國」戰略和國家現代化建設貢獻力量。

被問到本港大學的優勢為何，THE回覆本報查詢表示，香港的大學在教學、科研和國際視野3方面得分高於平均水平，並受益於香港作為真正的全球樞紐地位，包括具備強大的的國際視野、致力於為科研提供充足資金，以及作為「全球最具活力的科研中心」粵港澳大灣區的一部分。

THE又認為，亞洲不少大學、尤其是東南亞的大學雖然起步較遲但發展迅速，對香港構成巨大壓力，「排名是一個零和博弈，必須全力以赴才能維持排名」，而香港面對的挑戰在於如何繼續發揮獨特優勢、持續展示投資能為社會帶來豐厚回報，以及確保教學和研究與時俱進，並帶來切實的社會和經濟影響。

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中國97大學上榜 伊朗3校入百強

中國今年有97間大學上榜，按年增3間，其中五大躋身亞洲十強，蟬聯首兩位的清華大學及北京大學，而復旦大學、浙江大學及上海交通大學，分別排第7至9位。THE指內地大學得益於「雙一流」建設持續成功，以及在專利、研究卓越性和研究影響力的進步。鄰近本港的澳門，亦破記錄有3校上榜，澳門大學排行從去年34位躍升至第28位，首次躋身亞洲30強。新加坡國立大學及南洋理工大學，分別排行亞洲第3及第4；日本共有115間大學上榜，排行最高的東京大學，今年並列第4。

近期陷入戰火的伊朗，共90間大學上榜，較去年增加9間，14校躋身亞洲200強，其中3校躋身百強，排行最高為並列76位的謝里夫理工大學。THE形容伊朗的整體排名提升，源於師生比例、專利數量及國際學生人數等指標進步。

本報教育組

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