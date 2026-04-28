城大校董會訪問劍橋大學 探討深化科研合作

城市大學校董會早前安排高層代表團訪問英國劍橋大學，就雙方未來合作及發展進行深入交流。雙方探討繼「InnoHK」創新香港研發平台聯合項目，即先進智慧製造中心(CASM)取得成功後，進一步深化科研合作，將拓展具影響力的研究課題及培育人才計劃。

梅彥昌未有同行

城大代表團由校董會主席魏明德(左二)率領。城大提供

代表團由城大校董會主席魏明德率領，本月中旬訪問英國劍橋大學，其他成員包括大學司庫錢應安、校董會秘書朱智賢，而上周宣布辭任的校長梅彥昌未有同行。代表團獲劍橋大學校長Deborah Prentice等高層接待，雙方討論在「InnoHK」 研發平台下的合作成果，並探討兩校進一步深化科研合作。城大提交兩份建議早前成功入選，並進駐「SEAM@InnoHK」，包括工學院院長呂堅與劍橋教授Colm Durkan共同領導的科研中心，專注於智能化、精密及可持續的下一代製造技術。

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魏明德形容，今次合作是兩校深度協作、優勢互補的體現，將尖端科研轉化為實際應用方案，有效解決產業關鍵瓶頸，將繼續與劍橋拓展更具影響力的研究課題及培育人才計劃，共同應對全球性挑戰，為國際科研創新生態圈貢獻力量。

城大代表團到訪露西·卡文迪許學院。城大提供

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代表團亦訪問露西·卡文迪許學院，並探望獲城大獎學金赴當地深造的學生。城大與學校去年在港推出首個大學獎學金計劃，資助精英學生前往劍橋修讀全日制碩士課程，首批學生在今學年赴英，修讀範疇涵蓋法律、材料科學及冶金學、能源轉型先進材料、數字人文哲學以及科技政策等多個前沿領域。

本報記者

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