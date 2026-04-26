城大領導團隊歷經廿年 研成污水管網甲烷排放估算工具揭減排盲點

甲烷是繼二氧化碳後的第二大溫室氣體，由城市大學學者領導的國際研究團隊，經過長達20年的研究後，成功研發出一套污水管網甲烷排放估算工具，估計全球污水管網的甲烷排放高達每年118至195萬噸，並揭示長期受忽視、污水管網作為甲烷來源的問題。研究成果早前以「估算全球污水管網的甲烷排放量」為題，於國際學術期刊《自然-水》發表。

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團隊認定污水管網具備生成甲烷環境

有關研究由城大能源及環境學院講座教授袁志國教授領導，成員來自昆士蘭大學、香港理工大學、天津大學及同濟大學等，冀找出污水系統及環境生物技術的創新解決方案，時間長達20年。

外界以往普遍認為，污水在管網中的停留時間有限，難以穩定生成甲烷，且整個系統的排放量因監測困難而難以統計，故城市污水管網多被視為可忽略的甲烷排放來源；但研究團隊質疑，城市污水含有大量可降解有機物，且污水管網普遍存在厭氧條件，為生成甲烷提供適宜的環境。

團隊早於2008年成功研發SeweX模型，模擬污水在管道輸送過程中發生的物理、化學及生物轉化，包括預測其硫化氫及甲烷的生成量；惟因SeweX缺乏甲烷預測的現場實測數據，團隊透過定制的線上感測器在澳洲污水管網收集數據，以進行模型校準及核實。

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料全球污水管網年排118至195萬噸甲烷

利用校準後的SeweX模型，團隊模擬了近3000種不同結構及運行條件的管道情景，最終證實污水管網的甲烷生成，與污水在管道中形成的濕潤管壁面積息息相關，並提出一套簡化的污水管網甲烷估算模型。經歷21個位於澳洲、美國、中國及比利時的城市數據進行驗證後，團隊成功研發一套污水管網甲烷排放估算工具，並藉此估算全球污水管網每年排放的甲烷約為118至195萬噸，使此前估算的全球廢棄物產業甲烷排放增加1.7%至3.3%，污水系統整體碳足跡亦增加約16%至38%。



袁志國認為，團隊的研究證實污水管網並非零排放，而是一個可量化且對全球氣候意義重大的甲烷排放源，「隨着城市污水管網規模不斷擴大，其潛在的甲烷排放亦會增加，因此將其納入核算體系，不僅有助完善國家溫室氣體清單，還為減排提供了全新的切入點，進一步推動全球實現可持續發展目標。」

本報記者

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