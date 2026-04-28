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匯豐擬撤學費津貼 專家：內地生漸成主力軍 料無損國際校招生

教育新聞
更新時間：16:36 2026-04-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-28 HKT

滙豐審視香港中高層員工的子女學校學費津貼，令教育界關注會否影響國際學校收生。有升學顧問分析，國際學校未來逐漸以內地生為主要生源，相信措施即使落實，亦未必影響收生。

教育界關注新措施對國際學校收生的影響。資料圖片
教育界關注新措施對國際學校收生的影響。資料圖片

教育局向立法會財委會提交文件顯示，今學年全港共44745人就讀國際學校，其中29603人為非本地生，佔66%。24/25學年就讀國際學校的內地、澳門及台灣學生共2494人，較上一學年增長12.5%，佔非本地生比例則由8.1%增至8.7%。對於滙豐考慮削減本港員工子女學費津貼，領優升學中心經理吳語庭相信即使落實，未必影響到國際學校收生，「未來國際學校的生源都是內地生為主，何況候補名單成千上萬」。他指跨國企業多購買國際學校債券或提名權，方便海外員工安排子女入讀，就算相當於一年的中小學學費津貼被削減，對吸引人才來港影響不大。

延伸閱讀：滙豐據報考慮削港員工子女學費津貼 每年成本高達數千萬美元

對於措施會否影響海外升學，吳語庭認為家長多提早進行財務規劃，而非倚賴企業福利。直資學校議會副主席陳狄安則認為，不排除有家長因成本考慮，選擇安排子女留港升學，直資學校或吸納部分學生，但相信人數有限。

本報教育組

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