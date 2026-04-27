滙豐據報考慮削港員工子女學費津貼 每年成本高達數千萬美元

據彭博引述消息報道，為削減成本及統一全球員工福利，滙豐（005）正審視一項針對香港中高層員工的子女學校學費津貼，考慮方案包括取消新入職員工的相關福利或調整薪酬待遇。據悉，滙豐審視該福利已有一段時間，惟目前尚未有最終決定。

香港作為滙豐最大市場，亦是該集團唯一為中層及以上員工提供學費津貼的主要樞紐。資料顯示，該福利涵蓋員工子女高達95%的學費，小學生每名每年上限為22萬元，中學生上限則為30萬元。

僅港員工獨享 倫敦總部關注

報道指，目前有數百名香港員工享有上述津貼，每年成本高達數千萬美元。由於滙豐在其他主要金融中心並未提供同類福利，此差異已引起倫敦總部的關注。值得注意的是，近期被滙豐全資收購的恒生銀行員工並不享有此項福利。

滙豐發言人表示，集團致力根據員工表現，提供公平且具競爭力的薪酬回報，並強調香港員工享有廣泛的專業發展機會，以及具競爭力的薪酬福利方案。另一方面，雖然滙豐的薪酬與花紅普遍不及華爾街同業，但過往一直透過提供俱樂部會籍及優惠房貸等豐厚福利來吸引人才，惟部分福利已逐步取消。

艾橋智大舉重組 精簡架構

自行政總裁艾橋智上任以來，滙豐正進行十年來最大規模的業務重組，包括在各個業務部門裁減數千個職位及精簡管理層架構。他早前接受訪問時直言，將「毫不留情地消除複雜性」，以推動銀行變得更精簡、更靈活。

事實上，滙豐今年2月曾表示，預期將於今年上半年實現15億美元的成本節省目標，較原定計劃提早半年；同時將今年及未來兩年的有形股本回報率（ROTE）目標調高至17%或以上。