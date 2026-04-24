150留學生獲頒 「一帶一路獎學金」

政府近年積極推行「搶人才」政策，吸引更多外地學生來港升學及發展。今年共有150名，來自33個「一帶一路」沿線國家的留學生，獲頒「一帶一路獎學金」。有獲獎學生形容，香港是國際化城市，有助她學習商業知識。

印尼生：香港極具吸引力

Stephanie指中學時期已夢想出國留學，尤其對商科感興趣，認為香港在商業及金融領域極具吸引力，形容香港是「絕佳之地」。佘丹薇攝

來自印度尼西亞的Stephanie KOWINTO，現為中文大學工商管理學士綜合課程一年級生。她指中學時期已夢想出國留學，尤其對商科感興趣，認為香港在商業及金融領域極具吸引力，形容香港是「絕佳之地」。她坦言初來港時，曾經擔心語言障礙，但實際交流後，卻發現日常溝通無問題，「很多同學英文都說得很好。」她亦形容香港的社區氛圍溫暖。

Lochan JOSHI認為香港是社會治安良好的國際化城市，因此選擇來港留學。佘丹薇攝

另一位獲獎學生，尼泊爾的Lochan JOSHI，目前就讀嶺南大學經濟學社會科學（榮譽）學士課程。他從小跟隨身為律師的父親學習法律知識，例如公司管理的法律事務，認為香港是社會治安良好的國際化城市，因此選擇來港留學。他期望未來能留港成為企業律師。

主禮的署理教育局局長施俊輝致辭指，本地大學在全球最國際化大學排名中名列前茅，展現雄厚實力；又勉勵學生持續裝備自己，努力實現個人理想與抱負，讓夢想從香港啟航，回饋社會，貢獻國家。

記者 佘丹薇

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