Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大研虛擬片場軟件CineSim獲泰晤士亞洲大獎

教育新聞
更新時間：22:22 2026-04-23 HKT
發佈時間：22:22 2026-04-23 HKT

電影製作向來「燒錢」，嶺南大學研發的電影製作模擬教育軟件CineSim，可讓學生與創作者在「零設備」下，在模擬環境進行場景切換、鏡頭控制等，大幅降低電影創作的入門門檻及成本，日前在被譽為「高教界奧斯卡」的「泰晤士高等教育亞洲大獎2026」，獲得「年度科技或數位創新獎」。

系統結合虛幻引擎及沉浸式VR技術，建立高真實的虛擬片場。 嶺大提供
系統結合虛幻引擎及沉浸式VR技術，建立高真實的虛擬片場。 嶺大提供

延伸閱讀：新推「丁肇中精英班」 赴國際領先企業學AI

CineSim由嶺大數碼藝術及創意產業系高級講師簡肇韜領導的團隊，歷時兩年研發，並獲大學教育資助委員會資助約80萬元，是全球首個由大學團隊開發並成功商品化的電影製作模擬教育軟件。系統結合虛幻引擎及沉浸式VR技術，建立高真實的虛擬片場，免費版用家可在懷舊冰室、公屋等預設場景中，學習攝影構圖、燈光設計、運鏡技巧及分鏡敘事等核心技能，支援日夜場景切換、角色動作調整及鏡頭控制，可輸出影片作教學及展示用途。

配合AI生成個人化3D模型

系統現時免費開放予嶺大全體師生使用；完整版更加入Fbx 3D模型導入功能，可配合人工智能（AI）自行生成個人化的3D模型。CineSim已進軍國際市場，在全球主要數碼遊戲平台推出，VR版本料於今年第二季發布。

延伸閱讀：嶺大學者冷明明榮獲Beta Gamma Sigma 2026年度院長獎 成為全球唯一得主

評審團讚揚系統成功結合理論與實踐，為電影教育提供全面支援，有效突破對昂貴設備的依賴，提供具規模效益且成本相對低廉的電影教學模式，有效彌合電影實踐教學在成本與可及性的落差，讓學生能在逼真的製作環境中反覆練習，以互動方式分析導演的創作決策，建立信心並提升實戰能力。

簡肇韜對獲獎深感榮幸，指CineSim大幅降低電影創作的入門門檻及成本，資源有限的學校亦能提供學習機會，推動跨學科學習；業界可用作前期模擬拍攝及鏡頭預演，大大節省人力與製作成本。

本報記者

 

 

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
6小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
7小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
6小時前
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
03:06
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
8小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
8小時前
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
2小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
6小時前