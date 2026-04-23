嶺大研虛擬片場軟件CineSim獲泰晤士亞洲大獎

電影製作向來「燒錢」，嶺南大學研發的電影製作模擬教育軟件CineSim，可讓學生與創作者在「零設備」下，在模擬環境進行場景切換、鏡頭控制等，大幅降低電影創作的入門門檻及成本，日前在被譽為「高教界奧斯卡」的「泰晤士高等教育亞洲大獎2026」，獲得「年度科技或數位創新獎」。

系統結合虛幻引擎及沉浸式VR技術，建立高真實的虛擬片場。 嶺大提供

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CineSim由嶺大數碼藝術及創意產業系高級講師簡肇韜領導的團隊，歷時兩年研發，並獲大學教育資助委員會資助約80萬元，是全球首個由大學團隊開發並成功商品化的電影製作模擬教育軟件。系統結合虛幻引擎及沉浸式VR技術，建立高真實的虛擬片場，免費版用家可在懷舊冰室、公屋等預設場景中，學習攝影構圖、燈光設計、運鏡技巧及分鏡敘事等核心技能，支援日夜場景切換、角色動作調整及鏡頭控制，可輸出影片作教學及展示用途。

配合AI生成個人化3D模型

系統現時免費開放予嶺大全體師生使用；完整版更加入Fbx 3D模型導入功能，可配合人工智能（AI）自行生成個人化的3D模型。CineSim已進軍國際市場，在全球主要數碼遊戲平台推出，VR版本料於今年第二季發布。

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評審團讚揚系統成功結合理論與實踐，為電影教育提供全面支援，有效突破對昂貴設備的依賴，提供具規模效益且成本相對低廉的電影教學模式，有效彌合電影實踐教學在成本與可及性的落差，讓學生能在逼真的製作環境中反覆練習，以互動方式分析導演的創作決策，建立信心並提升實戰能力。

簡肇韜對獲獎深感榮幸，指CineSim大幅降低電影創作的入門門檻及成本，資源有限的學校亦能提供學習機會，推動跨學科學習；業界可用作前期模擬拍攝及鏡頭預演，大大節省人力與製作成本。

本報記者

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