教大與清華合辦「2026未來教育與學習論壇」 推動人工智能與教育深度融合

就人工智能如何應用於教育層面，香港教育大學與清華大學早前合辦了「2026未來教育與學習論壇」，探討人工智能與前沿科技如何重塑教育生態。論壇於北京清華校園舉行，吸引逾200位來自全球7個國家和地區的教育學者、創新者與實踐者參與，並有約74000名觀眾透過線上直播共同參與，促進跨界別的深度交流與合作。

AI 次方變革

為期2天的論壇涵蓋包主旨演說、專題論壇、海報展示、教學觀摩及青年學者交流活動等環節，並邀得來自中國、英國、美國、芬蘭、澳洲及新加坡等多所頂尖大學的學者，分享人工智能（AI）於教學應用的最新趨勢。演講嘉賓除來自教大及清華外，還包括倫敦大學學院、蒙納士大學、赫爾辛基大學、南洋理工大學、賓夕法尼亞大學及香港大學等。他們就智能時代下的未來教育、學生與AI協作、智能學習模式、自主智能體與群體智能，以及面向情景化學習的自進化智能體系統等議題展開討論。



論壇組委會主席兼清華校務委員會副主任楊斌認為，教育界要洞察AI 對產業經濟和組織的巨大影響已經傳遞為對職業需求和人才口徑的強烈變化，不能把AI只當做一種教育技術來應用和賦能。他亦強調，教育要以「AI 次方變革」思維來探索教育。

論壇組委會共同主席、教大校長李子建教授則以「AI-Driven Transformation: The Future of Education」發表主題演講。他指出在大語言模型快速發展的同時，教育領域正探討更具定制化與在地化特徵的小語言模型，並構建專屬 AI 系統，進一步提升教師與學生的自主性與身份認同。



最後，在論壇閉幕禮上，清華教育學院院長石中英於總結發言中表示，本次論壇呈現出三大亮點：一是高品質的思想碰撞，教育、管理、計算機科學、學習分析、認知神經科學、教育心理學等多學科智慧交織、對話。二是國際學者融入、享受這場論壇，並且指導、鼓勵青年學者；三是「學術—實踐共同體」的構建，通過走進清華附小和門頭溝區的真實課堂，實現了從學術殿堂到一線教育實踐的交流閉環。展望未來，石中英提出3大方向：深化國際合作，構建連接多國的學術網絡；加強產業協同，與教育科技企業和學校建立緊密合作；展現學術引領力，堅持實證研究，為AIED（人工智能教育）建立循證標準與倫理框架。

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