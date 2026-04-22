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QS排名2026｜學者：社會「重理輕文」 科技浪潮下人文學科被邊緣化

教育新聞
更新時間：07:45 2026-04-22 HKT
發佈時間：07:45 2026-04-22 HKT

對於多間院校在QS大學學科排名中，人文及社科領域排名顯著下跌，情況令人關注。立法會教育事務委員會主席劉智鵬直言，香港有「重理輕文」的情況，認為人文及社會科學在科技浪潮下被邊緣化並非好事。

創科資源投放較多

恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪。資料圖片
恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪。資料圖片

本身是歷史學者的劉智鵬坦言，近年各大專院校在創科資源投放較多，形容是客觀事實，「例如實驗室、加強算力等，全部都是錢和資源」。他指人文及社科學者會對國民、社會，以至人類整體未來路向提出見解，認為即使在人工智能（AI）世代，就科技如何影響人類生活、AI應用倫理等議題，提出討論的仍是人文社科學者，而非創科板塊的學者。

劉智鵬形容造成「重理輕文」局面，與社會過度着重實用主義有關，他相信金錢以外，仍有各種價值、人生目標，以至人類為何要存在等哲學性問題，「文憑試尖子一窩蜂選讀醫科，大概可以反映到香港社會的特質，然後就要問︰我們是否樂意看到香港成為這樣的社會？」

本身是社科學者，恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪認為，社科和人文學科研究對建立包容和關懷的社會，仍然相當重要，「當頂尖大學集中注意力在STEM學科上時，其他大學應該重視人文和社會科學學科；即使我們大力推廣STEM學科，亦應繼續研究技術和自然科學如何支持人類。」

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

港院校人文學科QS全球排名下滑 哲學系4校上榜 全數表現倒退

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