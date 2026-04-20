城大王文雄獲「SETAC奠基者獎」 本港學者首登殊榮

本港學者的學術成就再獲肯定。城市大學能源及環境學院環境毒理學講座教授王文雄，獲環境毒理及化學學會(SETAC)頒發最高個人榮譽「SETAC奠基者獎」，以表揚他在海洋系統金屬生態毒理學、納米材料及微塑膠研究領域，作出的卓越成就與奠基性貢獻，是首位獲得該項殊榮的香港學者，亦是歷來第二位亞洲得主。

研究海洋微塑膠 學術成就卓越

王文雄致力利用尖端生物成像技術，研究在水生系統中痕量金屬的生態毒理學和生物地球化學，他專注開發量化模型以預測微塑膠對海洋生物的風險，研發嶄新技術，追蹤活體生物內的微塑膠運輸。他先後獲選為SETAC、歐洲文理科學院、海洋工程科技學院院士，並連續多年獲史丹福大學評為全球首2%頂尖科學家，並於2024年先後獲得國家自然科學基金「重點項目」及研究資助局「高級研究學者計劃」資助逾千萬元。

SETAC奠基者獎被視為環境科學領域的頂尖殊榮，旨在表彰學術成就卓越，並對環境科學發展有深遠影響的科學家。該會全球執行總監Bart Bosveld讚揚王文雄在海洋系統的金屬生態毒理學及微塑膠等領域作出奠基性貢獻，研究成果推動學科發展，亦為香港制定水質準則，提供重要的科學依據。王文雄對獲獎感到榮幸，形容是榮譽屬於其研究團隊及合作夥伴，指在城大支持下，將繼續探索環境污染對海洋生態的影響，將科研轉化為守護地球的力量，助力實現全球可持續發展目標。

本報記者

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