科大兩深海科學計劃獲聯國認證 冀推動全球合作應對氣候挑戰

全球暖化問題仍是目前科學界最為關注的問題之一，香港科技大學宣布，兩項國際深海大科學計劃「甲烷滲漏對全球氣候的影響（CliMetS）」及「深海冷泉界面之謎（MOCSI）」，已獲聯合國教科文組織（UNESCO）正式批准並納入相關合作框架。科大表示這不僅是對大學科研實力的肯定，亦彰顯大學對推動全球甲烷滲漏研究行動的堅定承諾，冀將科研成果轉化為對全球可持續續發展的具體貢獻。

分別獲納入UNSECO兩大合作框架

科大表示，CliMetS大科學計劃由科大與南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州）（下稱「廣州海洋實驗室」）共同發起，針對現今氣候模型中一項重要研究空白，即海底甲烷滲漏如何影響全球氣候系統，該計劃已獲納入「聯合國海洋科學促進可持續發展十年（2021-2030）」合作框架當中。該計劃將匯聚來自53個國家地區共逾220名研究人員，以建立全球甲烷滲漏排放的觀測與測繪網絡。計劃冀透過對各海域的主要甲烷滲漏區域展開長期監測，以及構建全面的全球甲烷滲漏綜合數據庫，獲取關鍵科學數據，用以改進氣候預測模型，為未來氣候政策與治理提供重要的科學基礎。

另外，科大為配合CliMetS亦與廣州海洋實驗室聯合發起MOCSI大科學計劃，專門研究西北太平洋、南太平洋、西印度洋和大西洋的冷泉生態系統，其已獲納入「聯合國科學促進可持續發展國際十年（2024-2033）」合作框架。計劃將應用跨學科技術，有系統地揭示生物如何適應極端冷泉環境、探索冷泉生物的基因及種群連通性、發掘潛在生物資源，並闡明關鍵的生物地球化學循環機制，進而深化全球對冷泉生物多樣性、生態系統韌性及生物地球化學動力學的理解，為深海保育、海洋資源管理與可持續發展提供堅實的科研根基。

未來一年展開實地勘探及區域研討會

未來一年，CliMetS與MOCSI將同時展開行動，分別是組織印度洋國際科考航次，以合作形式實地勘探海底甲烷滲漏並收集對氣候具有重要影響的數據；以及舉辦北美洲區域研討會，以匯聚當地科研人員、政策制定者及業界夥伴，共同制定科研議程並提升區域在研究甲烷滲漏方面的能力。此外，UNESCO將於今年7月16日在巴黎總部召開的科學十年大會期間，舉辦一場關於化能合成生態系統的特別專題會議，推動CliMetS與MOCSI之間的國際合作。

科大海洋科學系講座教授、廣州海洋實驗室香港分部主任兼CliMetS與MOCSI計劃負責人錢培元教授認為，CliMetS與MOCSI獲得UNESCO的雙重認可，不僅是對大學科研實力的肯定，亦彰顯科大對推動全球甲烷滲漏研究行動的堅定承諾，「透過結合兩個計劃的優勢，我們期望與全球各地持份者攜手，揭示深海冷泉的生態奧秘，闡明海床甲烷在地球氣候系統中的影響，並將科研成果轉化為對全球可持續續發展的具體貢獻。」

本報記者

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