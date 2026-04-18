升級併校｜教局拒納意見 長洲錦小29/30學年起停辦 消息指有併校方案恐遭否決

再有獲「派0班」小學宣告停辦。教育局證實，不接納中華基督教會長洲堂錦江小學就來年開班的意見書，因該校無申請任何發展方案，決定29/30學年起停止發放資助，錦江小學因此停辦。消息指，教育局「支援公營學校持續發展專責小組」正審視9間學校申請與他校合併，但小組對個別方案可行性有疑慮，不排除拒絕採納，意味或有更多學校停辦。

校方力陳中學校網有利收生 教局拒接納意見

今年有15間小學收生未達開班線而被「派0班」。據悉錦江小學提交的意見書，提到教育局在2026年度的中一派位起，把長洲等離島小學的升中校網轉為灣仔區，認為有利改善收生，爭取繼續開辦資助小一。但教育局指，在通盤考慮和平衡各項因素後，決定不接納校方提交的意見，錦江小學將於29/30學年起不再獲發資助。本報向校長葉昌銳校長查詢，惟截稿前未獲回應。

長洲仍有兩所公營小學，即長洲聖心學校及國民學校，教育局指兩校各級有足夠學位應付需求，現時在錦江小學就讀的小三至小六生，可繼續留校至畢業；至於就讀小一至小二生，當局將支援他們在28/29學年後轉校升讀小五和小六。當局自三月中起逐一聯絡全部家長，包括子女即將升小，提供適切協助，而大部分受影響家長已作出選擇。

當局強調資助小學均能就建議的班級結構，向當局提交意見，當局會充分考慮校方就區情及校情等特殊情況，提交的進一步資料。至於以鄰近簡約公屋快將入伙為由，向當局提出申訴，爭取繼續開辦小一，未申請發展方案的柴灣基督教香港信義會信愛學校，意見書有否得到接納，當局未進一步補充；同區的筲箕灣官立小學已宣布逐步停辦。

專責小組審視併校建議 消息指個別方案恐難持續

今年15間獲「派0班」小學，有9間提出與他校合併，包括鮮魚行學校、聖公會將軍澳基德小學、方樹福堂基金方樹泉小學。據悉教育局「支援公營學校持續發展專責小組」已召開兩次會議，正審視各校的合併申請，惟個別方案涉及「弱校併弱校」，或與不同資助模式的學校合併，小組對能否持續發展或可行性等細節有疑慮。消息指，不排除有合併方案不獲接納，意味更多學校需要停辦。

其他學校方面，有傳特首李家超母校，深水埗的五邑工商總會學校，正尋求與同區另一間由同鄉會主辦的學校合併；景林天主教小學則尋求與同屬聖母聖心會，同區的將軍澳天主教小學合併，但後者今學年核准開班已達6級30班，料有一定難度。

本報教育組

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