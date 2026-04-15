大專生拖欠學貸近9900宗 涉款逾1.2億

大專生逾期償還學貸問題，備受社會關注。教育局向立法會財委會提交文件披露，截至今年初，各計劃合計拖欠款額達1億2559萬元，涉及個案近9900宗。當局強調，如貸款人有實際困難，應主動與學生資助處聯絡，當局會提供延期還款或債務重組等支援。

教育局向立法會財委會提交文件，回覆選舉委員會界別議員范駿華提問，透露截至1月底，學資處管理5個為大專生提供貸款的資助計劃，共9838宗拖欠還款個案，涉及8494名還款人，他們均按季連續拖欠達兩期或以上，或按月欠款達六期或以上，欠款總額達到1億2559萬元（見表）。其中「擴展的免入息審查貸款計劃」欠款達5100萬元，涉及逾4000宗個案，兩者均是各計劃之冠，其次是「專上學生免入息審查貸款計劃」，拖欠金額達3900萬元，涉逾2500宗個案。

各學生資助計劃貸款拖欠情況 資助計劃 拖欠款額

（百萬元）* 拖欠還款

個案宗數 資助專上課程學生資助計劃 12.47 913 專上學生資助計劃 11.43 1168 全日制大專學生免入息審查貸款計劃 11.62 1144 專上學生免入息審查貸款計劃 39 2572 擴展的免入息審查貸款計劃 51.07 4041 總計： 125.59 9838 *拖欠款項是逾期未償還的款額總數，包括過往學年欠款。

資料來源：立法會財委會

40至49歲欠款最高

按年齡劃分，欠款人數最多是30至39歲，達3561人；平均欠款最高則是40至49歲者，平均欠款達26800元。50歲或以上的年長欠款人亦逾1200人。

教育局解釋，貸款人以經濟困難、患重病或繼續修讀等理由延期還款申請。對於有真正還款困難者，會因應情況提供協助，包括磋商延期還款或債務重組方案。當局續稱，「資助專上課程學生資助計劃」與「專上學生資助計劃」均設年利率1%的低息生活費貸款，在學期間免息，標準還款期達15年；有實際還款困難者，可申請最多兩年的免息延期還款，即還款期最長可達17年。

本報記者

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