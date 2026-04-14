教育局公布「私立學校名冊」條件 收生須達100人

為加強對私校的規管與監察，保障學生及家長的權益，教育局今日正式公布私立學校加入「私立學校名冊」的具體條件。教育局副秘書長李碧茜在「局中人語」專欄撰文表示，申請學校須在法例、管治及持份者權益三大範疇達標，期望透過清晰透明的名冊機制，方便家長選校。根據私立學校名冊申請表格，收生要求須達至「令人滿意」；同時，學校須證明在過去兩個財政年度均無出現「負淨值」。有意成為首批納入「私校名冊」的學校，須於5月18日或之前提交申請。

李碧茜指出，有意加入名冊的學校須在三個關鍵項目上達到一定水平，包括：遵守《教育條例》、《教育規例》及《守則》等相關法規；具備良好的學校管治；以及保障主要持份者（如學生與家長）的福祉和權益。學校須向教育局提交申請，經私校委員會推薦名單後，由教育局作最終審批。獲批學校的基本資料、課程及收費水平將上載至教育局的專題網頁，令整個評核機制設有統一框架，同時會因應學校的規模和定位保持適當的彈性。

其中加入私立學校名冊的具體條件包括：在學校註冊方面，申請學校須在正式註冊後正常運作滿兩個學年；在收生方面，學校在過去一個學年所有年級均有學生就讀，且未來學年將繼續開辦所有年級；此外，小學或中學所有年級的總就讀人數在最近的9月30日「均分別達到至少100名學生」，以及需要申報過去兩年財政年度的財務狀況，並沒有出現「負淨值」，如未能達到要求，申請學校須就辦學團體或營運者的書面承諾，以提供財務支持的證明。

為讓私立學校更了解加入「私校名冊」的條件及申請程序，教育局將於本月23日舉辦一場網上簡介會，向業界講解申請細節。

本報記者

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