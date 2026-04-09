DSE 2026｜文憑試視藝科開考家長：AI令女兒棄投身藝術 教師認為試題「大路」 設計孕婦裝料有難度

中學文憑試（DSE）筆試昨展開，首日視覺藝術科共約3900名考生應考。在近年人工智能（AI）急速發展下，有應屆考生家長直言子女放棄把藝術視為職業志向。在大埔的試場，有考生指宏福苑大火難免影響心情，但應試時已經平復。有教師指今年試卷內容「大路」，但「設計」卷要求設計以孕婦為對象的服裝，料對考生有一定難度。

藝術評賞引朱銘莫奈作品

嚴女士指AI發展迅速，令女兒放棄以視藝作為職業志向。汪旭峰攝

居於大埔的考生梁同學指，宏福苑大火未影響應試心情。

視藝科分為兩卷，考生須從「視覺形式表達主題」（卷1）及「設計」（卷2）二選一。今年「視覺形式表達主題」卷藝術評賞部分，引用已故台灣雕塑家朱銘《人間系列——第三代》、法國印象派畫家莫奈《睡蓮》等作品，創作題要求學生以「橫跨大都市和鄉村的橋」、「我的海底奇幻之旅」為題作畫。民生書院視藝科科主任林謐指，今年試卷的內容比較「大路」，整體難度屬正常，卷一創作題多是風景、家庭聚會等易理解的內容，但考生在限時內完成畫作不易，強調畫作的完成度很重要，創作亦須呈現題目內容，「例如一定要畫到在海底、展示怎樣『奇幻』等」。

至於「設計」卷，題目包括設計孕婦穿着可變夏季全身裝束、八達通封面、詩集封面及封底等。林謐指孕婦裝對考生有一定難度，因衣服設計上要顧及元素比較多，包括衣服變化、「大海與小水滴」指定主題等，對於剪裁、用料均有講究。至於其他題目，她認為着重實用性、日常能接觸到的物品，考生只要小心審題、平日多留意身邊事物，相信不難應付。

記者昨走訪多個試場，在沙田的培僑書院，有考生早於7時許已帶備畫板等工具抵達，部分人更拖篋到場。陪同女兒到校的家長嚴女士，形容女兒「超級緊張」，擔心考不到好成績入讀大學，但仍堅持應考7科。她指女兒原打算在藝術方向發展，選讀視覺藝術科，惟眼見近年AI發展迅速，「已不打算做藝術了」。

在大埔的香港教師會李興貴中學試場，不少考生坦言對宏福苑大火猶有餘悸，應屆考生吳同學就讀的中學在宏福苑附近，稱難免觸景傷情，形容自己心情肯定受影響，但現在已大致平復，未影響表現。同區考生嚴同學指，期望受影響考生能盡快走出悲傷，以最好的狀態應試。

大埔考生稱已平復心情

考試及評核局指，已寬免10多名居於宏福苑應屆考生的考試費，早前已與相關學校跟進，酌情協助受影響考生的報考、校本評核呈分等考務安排；考評局同時為93名宏福苑居民免費補領公開試文件，涉及數量約200份。

至於文憑試視藝科考試，考評局指共設54個一般試場及268個特別試場，共約3900名考生報考，各試場整體運作暢順；約80%考生使用「報到易」程式自行簽到，其他因不同原因而未自行簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，應考未受影響；強調將繼續密切監察，確保考試順利進行。

記者歐文瀚

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