DSE 2026︱蔡若蓮為考生打氣 寄語「無懼山高路遠」

中學文憑試(DSE)各科筆試陸續展開，教育局局長蔡若蓮昨在網上撰文，寄語考生「無懼山高路遠」，在公開試繼續堅持，跨越障礙。精神健康諮詢委員會屬下的「陪我講」，寄語考生「相信自己，好好發揮」，並提供多項「衝刺期」貼士。

蔡若蓮寄語考生「堅持到底，無懼山高路遠」。 蔡若蓮FB截圖

「無論前路多麼崎嶇，請繼續堅持」

蔡若蓮在社交平台帖文，輔以兩張顯示她面對長長階梯，走過崎嶇山路的背影相片。她指文憑試對考生是「學習旅途的其中一個Checkpoint（關卡）」，過程猶如攀山涉水，「有時難免會感到疲憊，甚至想要放棄」，但只要堅持不懈，勇敢向前，最終能跨越障礙，寄語考生相信自己收穫課本知識，更磨礪出直面困難、堅持到底的勇氣，「無論前路多麼崎嶇，請繼續堅持，展現屬於你的光芒」。保安局局長鄧炳強亦上載相片，形容自己以杯麵配汽水、話梅提神，相信應屆考生同樣挑燈夜讀，提醒他們早些休息、儲足精神，預祝他們考獲佳績。

「陪我講」建議考生別在睡床溫習，如失眠可先做輕鬆運動，有睡意再入睡。 「陪我講」FB截圖

「陪我講」：失眠考生可做輕鬆運動助入睡

精神健康諮詢委員會屬下的「陪我講」帖文，寄語考生專注於自身的備考節奏，不必與人盲目比較，「無論今日表現如何，都不代表全部」。專頁亦推出DSE「衝刺期」貼士，建議考生如乏力備考，可以先從較易或感興趣的部分開始；又建議考生別在睡床溫習，如失眠可先做輕鬆運動，有睡意再入睡。

本報記者



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