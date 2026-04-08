探討健康長壽關鍵 科大展開五年華人長者研究

為深入探討「健康長壽」的關鍵因素，香港科技大學宣布啟動為期五年的「科大華人健康長壽研究計劃」。該項目以500位90歲以上的華人長者為研究對象，由科大校長葉玉如領軍，透過血液檢測及人工智能大模型進行深入分析。研究成果將有助建立全球首個針對長壽華人的生物樣本數據庫，並為制定更精準、個人化的健康管理策略提供科學依據。科大生命科學部研究助理教授王曉怡表示，研究首階段將聚焦本港長者，未來若獲得更多數據支持，屆時亦會考慮將研究範圍擴展至大灣區等城市。

香港長壽人口上升 研究具獨特優勢

香港已連續十年蟬聯全球最長壽地區，加上本地90歲或以上長者人數由2011年的約46,000人增至2021年的約102,000人，這群長壽長者為研究本地華人健康長壽的特徵及生物多樣性提供了寶貴資源。葉玉如校長指出，參與研究的長者必須能夠清晰表達意願並同意參與，研究團隊會為參加者提供免費的血液檢測及基本健康檢查，同時透過問卷收集生活習慣等資料以作分析。研究將運用先進的血液檢測技術及多組學數據分析平台，結合人工智能大模型，深入剖析血液數據與生活習慣等資訊，以更精準地了解健康長壽背後的機制。

三大目標：找方法、尋基因、建數據庫

葉玉如強調，研究的核心是找出「長壽的方法」，並訂立三大目標：第一，識別與健康長壽相關的因素，基於這些生物基礎為未來制定個人化健康管理策略提供科學基礎；第二，更精準地找出影響健康長壽的遺傳因素；第三，建立針對長壽華人的生物樣本數據庫，為未來的臨床醫療奠定基礎。研究將通過檢測生物標誌物的指標，分析長者的健康狀況與長壽之間的關聯，期望為華人健康老化開創新里程。

記者佘丹薇

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