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港大團隊研發隱私保護系統 整合認證運算功能增安全性

教育新聞
更新時間：15:07 2026-04-06 HKT
發佈時間：15:07 2026-04-06 HKT

近年醫療物聯網不時發生黑客以遠端遙控方式攻擊裝置的事件，由香港大學工程學院領導的團隊，早前研發出一款隱私保護系統「共位認證與處理系統」（CLAP），將認證與運算功能整合於同一平台，有望為從穿戴式醫療裝置、到工業物聯網的領域提供關鍵的安全保障，應對當前邊緣計算裝置面臨的重大安全漏洞。研究成果已於國際頂尖期刊《科學進展》發表。

新系統運用憶阻器兩大特性

是次研究由港大電機電子工程系教授黃毅和劉正午博士領導，並與清華大學及南方科技大學多名教授及博士合作。考慮到近年黑客透過竄改胰島素泵劑量和干擾心臟起搏器訊號等事件，展示了邊緣裝置的安全隱患，團隊成功開發出一套基於憶阻器的新系統，突破邊緣運算裝置在安全與效能之間的技術瓶頸。

CLAP系統特點在於運用憶阻器的兩大特性：其一是實現「存算一體化」技術，使數據儲存與運算同步於同一裝置完成，大幅提升數據處理效率；其二是具備「物理隨機」特性，能利用元件間與生俱來的微觀差異，為設備認證提供獨一無二的安全標記，猶如電子身份證。

在概念測試中，新系統於健康監測領域的心電圖（ECG）數據採集應用方面的認證準確率高達99.46%，訊號壓縮誤差僅為18.67%（均方根誤差百分比），同時實現能耗效率提升146倍及晶片面積縮減近18倍的突破性成果。

劉正午解釋，傳統方案通常將安全模組與分析模組、儲存單元與運算單元分開實現，造成巨大的硬體與能源消耗，對資源有限的邊緣裝置而言難以負荷，「這種硬體整合設計，既能保障認證可靠性與運算精準度，又不會產生傳統方案的額外開銷。」

黃毅認為，這項新技術標誌着安全邊緣計算領域的一個重要里程碑，「這些改進對於各類資源受限的應用至關重要，無論是醫療植入裝置還是工業物聯網傳感器都能受惠。」他期望研究能推動行業邁向新未來，讓安全不再是以性能為代價的附加功能，而能成為硬件的「原生屬性」。

本報記者

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