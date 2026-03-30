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教大研AI機械人 引導小學生訴心聲

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-30 HKT

大埔宏福苑大火在不少人心中留下烙印，不擅表達的年幼學生，所思所想或未能細訴。教育大學特殊需要與融合教育研究所，早前在區內多間小學舉辦情緒支援項目，通過人工智能（AI）情緒支援機械人「愛心寶寶」引導學生訴說心聲，有學生向機械人坦言「希望宏福苑的居民找到家園」。有教師形容機械人互動為學生提供安全的表達空間，讓他們感到安心與被聆聽。團隊指科技工具在情緒支援方面有應用潛力，計劃推展至更多學校。

冀推展至更多學校

「愛心寶寶」會通過唱歌、簡單對話等方式與學生互動。教大提供
「愛心寶寶」會通過唱歌、簡單對話等方式與學生互動。教大提供
活動期間，學生可為「愛心寶寶」製作及穿戴自製服飾。
活動期間，學生可為「愛心寶寶」製作及穿戴自製服飾。
學生有機會分享他們與「愛心寶寶」相處的感受，不少對今次活動表示高興。
學生有機會分享他們與「愛心寶寶」相處的感受，不少對今次活動表示高興。

支援項目由教大與科技大學合作推展，獲李嘉誠基金會大埔宏福苑緊急援助基金支持。「愛心寶寶」通過唱歌、簡單對話等方式，與學生互動，學生可親手為機械人進行個性化裝扮，建立自然的情感連結，在過程中學習辨識和表達情緒。在大埔的五旬節聖潔會永光小學，不同性格的學生與機械人互動，各自找到安全的表達空間，有學生在活動後留言指，「我很開心，很希望宏福苑的居民找到家園」。校長洪慕竹指AI情緒機械人讓學生分享心情，老師亦可從另一角度了解他們心中所想。

項目負責人、博士後研究員馮嘉欣指，教大致力於將AI、機械人技術、正向思考及藝術融入教育研究，將成果應用於社區實踐，今次項目顯示科技工具在情緒支援方面的應用潛力，未來計劃將「愛心寶寶」項目推展至更多學校，讓更多學生受惠。

本報記者

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