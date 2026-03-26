調查：8成大學生有意創業 家庭壓力成最大障礙

年輕人創業之路挑戰重重。聖方濟各大學創業培育中心的調查發現，近8成受訪本地大學生有意創業，但絕大部分人因家庭期望、對創業政策認知不足而卻步，另有學生擔心創業風險。中心副總監葉文翰建議，年輕人應先進入目標行業，了解相關行業發展再創業。

不足一半人願投身初創

聖方濟各大學創業培育中心的調查發現，近8成受訪本地大學生有意創業，但絕大部分人因家庭期望、對創業政策認知不足而卻步。佘丹薇攝

方大昨公布「創業×就業：青年職志觀察報告」，調查在去年10至12月，以抽樣訪問在八大主修不同學科的300名大學生，發現8成人有意創業，但不足一半人有意投身初創工作，反映創業熱誠未有效轉化為實際行動。9成半人認為家庭期望是創業的最大障礙，與父母期望子女有穩定職業有關；8成半人認為早期職業失敗代價太高。



調查亦發現，雖然政府推出多項計劃支援青年創業，但有8成人認為申請門檻過高；逾半人更坦言「未必考慮」到粵港澳大灣區創業，主要理由包括擔心要放棄香港現有生活、對當地政策缺乏認識。



葉文瀚指，調查發現大部分學生對本港創科政策缺乏了解，即使認知亦普遍認為創業支援申請困難，建議政府設立統一網上平台，通過大學渠道簡化資訊發放，並加強針對性宣傳。他亦建議政府、大學與孵化機構為青年提供更清晰的大灣區跨境創業指導，包括融資、法律及市場資訊，讓他們更有信心探索內地市場。



專家倡先了解行業發展

對於年輕人創業取向，葉文瀚指，AI熱潮造就不少人傾向投身科技行業，期望打造「獨角獸」企業。他建議年輕人宜先「入行」到目標行業實習或全職工作，以累積經驗、了解行業規則，形容「學英文要先認字母，創業要先懂得基礎運算」，打好根基便可降低創業失敗風險。他續稱有創業經驗的青年日後重返職場，僱主往往看重其實戰經驗及多維度能力，如決策與解難能力，而非單純學歷。



記者 佘丹薇

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