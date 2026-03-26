有八成年輕人有意創業 專家：應先了解行業發展

年輕人創業之路挑戰重重。聖方濟各大學創業培育中心發布《創業X就業：青年職志觀察報告》，以配額抽樣方式訪問來自8所公帑資助院校、涵蓋不同主修學科的300名大學生，探討Z世代對創業的意欲。結果顯示，近八成受訪者有意在未來創業，但因家庭期望及對創業政策認知不足而卻步，另有學生擔心創業所帶來的風險，中心副總監葉文翰建議，年輕人應先進入目標行業，了解相關行業發展再作創業。

受訪學生中，九成半人認為家庭期望是最大障礙，與父母對穩定職業的期望相關。雖然政府推出多項計劃支援青年創業，但多數受訪者認為申請門檻過高。調查亦發現，超過一半學生「未必考慮」到大灣區創業，主因是擔心要放棄香港現有生活，加上對當地政策缺乏認識。

葉文翰指出，政府及相關機構已投入2000億元支援創科，但大多學生對政策缺乏了解，即使知情也普遍認為申請困難。中心建議政府設立統一網上平台，並透過大學渠道簡化資訊發放，同時加強針對性宣傳。此外，政府、大學及孵化機構應為青年提供更清晰的大灣區跨境創業指導，包括融資、法律及市場資訊，協助他們更有信心探索內地市場。

對於創業方向，葉文翰表示，AI熱潮下不少年輕人傾向投身科技行業，期望打造「獨角獸」企業。他建議年輕人宜先進入目標行業工作，透過實習和全職崗位累積經驗、了解行業規則，形容「學英文要先認字母，創業要先懂得基礎運算」，打好根基才有助降低創業失敗的風險。他又指出，若有創業經驗的青年日後重返職場，僱主往往更看重其實戰經驗及多維度能力，如決策與解難能力，而非單純學歷。

記者 佘丹薇

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