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QS世界大學學科排名2026︱港5科名列全球十大 港大牙醫維持世二 140學科與學術範疇下跌

教育新聞
更新時間：18:01 2026-03-25 HKT
發佈時間：18:01 2026-03-25 HKT

QS世界大學學科排名2026︱香港政府近年着力建設香港為「國際教育樞紐」，提高本港大學競爭力。國際高等教育機構QS公布2026世界大學學科排名結果，本港共有5個學科排名名列全球十大，較去年減少一個，其中香港大學的牙醫學與教育學分別排全球第二及第五位，中文大學護理學排第六位。QS指出香港仍然是亞洲最具競爭力的高等教育體系，但今年上榜的266個學科和學術範疇當中有140個排名下跌，提醒香港面對的競爭正在加劇。

QS世界大學學科排名2026︱港院校共266科目與學術範疇上榜

今年的QS世界大學學科排名審視了100個國家地區超過1900間專上院校、共逾2.1萬個學科，並按照學術聲譽、論文被引用次數等5項準則進行排名。香港共有10間院校合共236個科目及30個學術範疇上榜，當中有64個排名較去年上升，140個排名下跌，維持不變的有41個，另有21個首次上榜。

本地5科名列全球十大的科目當中，港大的牙醫學維持排全球第二，教育學則從去年第三位跌至第五位；中大護理學排全球第六，較去年微跌一位。另外，教育大學的教育學從去年的第12位攀升至全球第七，香港演藝學院的表演藝術亦從去年20位躍升至全球第十位。另外，今年香港院校名列全球首20名和首50名的學科及學術範疇分別有16個和83個，分別按年減少14個和15個。

如以院校236個科目的排名走勢計算，10間上榜院校當中有5間的排名下跌科目數量較上升的多，其中港大和中大分別有36科和35科較去年排名下跌，其次是理工大學的24科；城市大學和浸會大學則分別有11科和10科排名按年上升。另外，浸大今年共有7科新上榜，是本港院校中最多，其次是今年首次有科目上榜的都會大學，共有6科。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港仍然是亞洲最具競爭力的高等教育體系，亦是區內以至全球領先的留學目的地之一，稱香港雖僅有10間院校上榜，但已能達成更大型的教育體系難以達成的佳績，且好表現並非只集中於一間院校，例如演藝學院首次打入全球前十位、理大在語言學打入全球首50位、教大的教育系升至全球第七等，反映香港高質素科目密度較其他地方更高。

不過Ben Sowter亦提醒，隨着周邊地區的教育體系亦在進步，香港面對的競爭壓力越來越高，今年香港的整體表現錄得29%的淨下跌，是南韓後的亞洲第二差，認為香港未來的挑戰在於如何將頂尖的學科表現，轉化至更多學科領域的表現更趨穩定。

延伸閱讀：

THE全球最國際化大學排名︱城大再度蟬聯榜首 實現三連冠

THE世界大學學科排名2026｜港大9學科列全港第一 教育學排全球第7

 

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