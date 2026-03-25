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15校獲派零班 辦團出手支援「單頭學校」

教育新聞
更新時間：15:53 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:53 2026-03-25 HKT

教育局早前宣布有15間小學獲派「零班」。中華基督教會香港區會學務總監朱啟榮出席活動指，正與其他屬辦團惟一屬校的「單頭學校」商討，期望資源共享及人脈支援，協助這些學校提升辦學能力，讓它們面對生源不足問題時不再「單打獨鬥」。他透露，目前已有數間學校正與辦團洽談中。

朱啟榮指，中華基督教會目前正與多間「單頭學校」進行商討，包括今年再度獲派「零班」的長洲堂錦江小學，期望提供支援；辦團擁有較多資源，可為學校提供中層及管理層培訓，希望通過多校合作、資源共享，讓學校不再「單打獨鬥」。他指核心任務在於提升教師的專業能力及學校辦學質素，以吸引更多學生，前提是提升學校的效能，令辦學質素得到家長認同。

獲派零班 葉昌銳：仍在商討

獲派零班的中華基督教會長洲堂錦江小學校長葉昌銳，被問及學校情況及後續方案時，他重申仍在商討，形容事件來得比較急，大家都在準備中，全校師生、家長仍在「消化」；他形容獲批零班是「意料之外」，又指前年開辦私小一後首年收生情況良好，「目前都有在努力」。

 

記者 佘丹薇

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