升級併校︱蔡若蓮：勿等到零班無選擇才想辦法 合併是為「升級」而非「救校」

今個學年適齡學童人數比去年大跌4000人，教育局昨（17日）日公布今年有破紀錄15間小學，因小一收生不及16人「開班線」而遭派「零班」，包括14間津校及1間官校。教育局局長蔡若蓮表示，學齡人口持續下降，過往的「軟着陸」措施已消化，達「褪無可褪」，必須以更積極主動的方式應對。為此，局方同步更新小學規劃的優化方案，為合併學校提供過渡期內的「豁免」，並成立專責小組，她鼓勵學界及早規劃「合併升級」，「唔好真係等到去到零班，無選擇的救校方案，我哋係『合併升級』，唔係『合併救校』」。

升級併校︱局方：辦學團體應及早與屬校商談

蔡若蓮今早（18日）在電台節目強調，當局正研究推出「升級併校」計劃的建議，是希望學校能及早規劃，已多次呼籲辦學團體及早與屬校商談，即使目前仍能開辦兩、三班的學校，也可積極考慮合併，以擴大學校的規模，穩定發展，這對教學資源、課程規劃以至學生都更有利。

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3年期合適可讓學校理順安排

蔡若蓮解釋，合併的過程一般需時3年，所以昨公布優化學校合併安排，倘小學在合併後首3個學年內收生未達16人，可獲豁免申請發展方案一次，無條件參加下年度小一派位。讓同一個學習階段的同學可以在原校完成其學習，及讓學校有合理時間去理順課程、師資及學生安排，同時平衡資源運用。 3年期是配合合併的過渡期而定出來，是比較合理的做法，若年期太長反而是浪費資源。教育局副秘書長李碧茜補充，此舉能讓合併學校在較穩定的環境中處理過渡問題，毋須即時擔心收生不足的壓力，有助他們做得更好。

其中，東區佔了4間「派零班」學校，情況較為集中。蔡若蓮解釋，東區學校數目過往較多，加上人口老化及缺乏新屋邨落成，導致收生出現較大波幅，是多重因素疊加的結果。

已聯繫約百名受影響家長助安排學位

蔡若蓮強調，局方已即時採取行動支援受影響持份者。在公布名單的同日，各區的學校發展主任已直接與相關學校聯絡，並已聯繫該15間學校約100名小一新生的家長，協助他們安排學位。

對於教育局表示，調低開班線、減派等紓緩措施已用盡，軟着陸的「咕𠱸」已用完，會否加大中小學引入非本地生源。蔡若蓮透露，今年已嘗試開放讓直資學校招收非本地生，學校反應熱烈，局方會視之為試點，檢視成效再作長遠規劃。

張勇邦：併校非想像中容易 「就算同一間上下午校合併都好麻煩」

退休校長張勇邦則在商台節目表示，其實無論合併是以「合併升級」抑或其他名義也好，都會面對不少現實挑戰，「就算同一間學校、同一屋簷下，上下午校合併都唔容易，涉及的老師文化、家長風氣情況都不盡相同」，而如果「弱弱合併」，實際上作用也不大，始終兩間學校都弱勢，一來有現實銜接問題，二來家長意願未必大；如是「一強一弱」的組合，較強勢的學校沒有縮班殺校危機，未必有意願接收弱勢學校。如果雙方是同一辦學團體，由高層次協調則還可以。

張勇邦指，確實學校是不應該到情況嚴峻到「殺校」邊緣才思考退路，但他坦言有時候辦學團體想法未必一致，例如有人會覺得「我有幾十年歷史，寧可光榮結束，也不要苟延殘喘」，即使曾經光輝一時，也敵不過時代洪流而要結束；可是也有辦學團體堅持「精神長存」。他指兩種想法都沒有錯，需要自行深思熟慮。

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